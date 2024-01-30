Пермский театр поставил революционную пьесу о насилии

Театр-Театр в Перми подготовил премьеру по пьесе Хайнера Мюллера «Маузер»

Премьера в Театре-Театре состоится 23 февраля Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пермский Театр-Театр в феврале представит премьеру. Это спектакль «Маузер» (16+) по одноименной пьесе немецкого драматурга Хайнера Мюллера. Несмотря на национальность автора, «Маузер» — история о России, которая отсылает к «Тихому Дону» Михаила Шолохова и «Конармии» Исаака Бабеля. Драматург на материале революции и Гражданской войны исследует тему насилия, отмечают в театре.

«„Маузер“ отсылает к роману Шолохова „Тихий Дон“ и, менее явно, к „Конармии“ Бабеля. Революция и Гражданская война в пьесе становятся лишь материалом, на котором драматург рассматривает трагедию насилия, несовместимого с природой человека», — говорится в анонсе на сайте ТТ.

Отдельно в театре обращают внимание на музыку спектакля. Актеры будут играть на авторских музыкальных инструментах, которые изготовил режиссер Дмитрий Мульков.