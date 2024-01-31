Жители Златоуста отказались платить компании челябинского экс-депутата

Жители получили коммунальные счета сразу за год Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Златоуста отказались платить управляющей компании (УК) бывшего депутата заксобрания Челябинской области Валихана Тургумбаева. Как следует из опубликованного письма, с невыполненными работами в сфере ЖКХ, за которые получены счета, столкнулись жильцы 136 домов.

«Жители 136 домов узнали о существовании „Управляющей компании Валихана Тургумбаева“, когда увидели бешеные суммы от пяти до 13 тысяч рублей и выше в квитанциях за услуги, которые не оказывались. Квитанции мы не согласны оплачивать», — заявили златоустовцы в письме (скрин имеется в распоряжении URA.RU).

Горожане отметили, что в течение года квитанций не получали, а о том, что их дома обслуживает назначенная властями УК, жителей не уведомили. Никаких договоров и актов люди не подписывали. За разъяснениями златоустовцы обратились в УК. Там заявили, что граждане должны оплатить минимальный перечень работ. В него входят мытье полов, уборка снега зимой, содержание фундаментов, лестниц, труб, откачка жидких отходов, выезды на аварии. Ничего этого не выполнялось.

«Мы сами за свои деньги ремонтируем трубы на улице, меняем стояки, укладываем на крыше листы железа, чтобы вода не текла. Чистим снег и моем пол в подъездах, ремонтируем крылечки», — пожаловались горожане.

Аварийные службы на вызовы не приезжают. Поэтому приходится вызывать специалистов за свой счет. О своих бедах жильцы сообщили в разные ведомства, которые переслали письма в мэрию. Власти, сообщили жители, переадресовали их в УК Тургумбаева.

Компания занималась обслуживанием домов на основании распоряжения муниципалитета. Юристы фирмы пытались оспорить решение в суде, однако их усилия успехом не увенчались. Год назад уже сообщалось о взаимных претензиях жителей и УК. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в офис УК и в пресс-службу Госжилинспекции региона. К моменту публикации ответы не последовали.