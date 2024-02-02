В Госдуме отозвали подписи с законопроекта о повышении призывного возраста

Алексей Журавлев сообщил, что подписи по проекту были отозваны
В Госдуме авторы проекта по повышению призывного возраста до 50 лет для получивших российское гражданство отозвали подписи. Об этом сообщил первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев.
«Авторы отозвали подписи с проекта о повышении призывного возраста получивших гражданство, готовы к уточнению», — заявил Журавлев. Его слова передает РИА Новости.
Ранее депутаты ГД призвали повысить призывной возраст для получивших гражданство РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал идею повышения до 50 лет для новых россиян.
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