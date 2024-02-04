В Госдуме назвали слова Дуды о Крыме сигналом для Киева

Депутат ГД Шеремет: слова главы Польши Дуды о Крыме являются сигналом Украине

Анджей Дуда ранее усомнился, что Киев сможет захватить полуостров Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Признание лидера Польши Анджея Дуды, что Крым является исторической частью России, — это сигнал для Киева. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, отметив, что Украине надо давно понять это.

«Президент Польши набрался смелости и фактически дал сигнал киевским властям оставить крымчан в покое и перестать тешить себя иллюзиями и бравадами о захвате Крыма. Полуостров никогда не вернется к Украине, и Западу пора с этим смириться», — заявил Михаил Шеремет РИА Новости. Он также отметил, что Россия поставит на место любого агрессора, который попытается забрать территории.

До этого Дуда заявил, что Крым — это историческая часть России. При этом он добавил, что не знает, сможет ли вообще Киев захватить полуостров, передает телеканал 360. Украина неоднократно заявляла о своем желании «вернуть» полуостров.

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский после слов Дуды был в шоке. По его словам, украинская сторона не ожидала от Польши такого хода.