В Госдуме назвали слова Дуды о Крыме сигналом для Киева

Депутат ГД Шеремет: слова главы Польши Дуды о Крыме являются сигналом Украине
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Анджей Дуда,  stock
Анджей Дуда ранее усомнился, что Киев сможет захватить полуостров Фото:
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Признание лидера Польши Анджея Дуды, что Крым является исторической частью России, — это сигнал для Киева. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, отметив, что Украине надо давно понять это.

«Президент Польши набрался смелости и фактически дал сигнал киевским властям оставить крымчан в покое и перестать тешить себя иллюзиями и бравадами о захвате Крыма. Полуостров никогда не вернется к Украине, и Западу пора с этим смириться», — заявил Михаил Шеремет РИА Новости. Он также отметил, что Россия поставит на место любого агрессора, который попытается забрать территории.

До этого Дуда заявил, что Крым — это историческая часть России. При этом он добавил, что не знает, сможет ли вообще Киев захватить полуостров, передает телеканал 360. Украина неоднократно заявляла о своем желании «вернуть» полуостров.

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский после слов Дуды был в шоке. По его словам, украинская сторона не ожидала от Польши такого хода.

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Признание лидера Польши Анджея Дуды, что Крым является исторической частью России, — это сигнал для Киева. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, отметив, что Украине надо давно понять это. «Президент Польши набрался смелости и фактически дал сигнал киевским властям оставить крымчан в покое и перестать тешить себя иллюзиями и бравадами о захвате Крыма. Полуостров никогда не вернется к Украине, и Западу пора с этим смириться», — заявил Михаил Шеремет РИА Новости. Он также отметил, что Россия поставит на место любого агрессора, который попытается забрать территории. До этого Дуда заявил, что Крым — это историческая часть России. При этом он добавил, что не знает, сможет ли вообще Киев захватить полуостров, передает телеканал 360. Украина неоднократно заявляла о своем желании «вернуть» полуостров. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский после слов Дуды был в шоке. По его словам, украинская сторона не ожидала от Польши такого хода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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