В Перми перевозчик начал проверку происшествия с ребенком, которому зажало руку

04 февраля 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

В первую очередь будут проверены видеокамеры, установленные в салоне автобуса Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми организована проверка инцидента, в котором у ребенка зажало руку дверью автобуса во время движения по маршруту. Об этом рассказал глава пермского филиала АТП «АвтоМиг» Игорь Сасунов. «К нам с жалобами никто не обращался. По факту публикации (о ребенке, руку которого зажало дверью автобуса — прим. URA.RU) в соцсетях и СМИ автопредприятием организована внутренняя проверка с просмотром всех записей с камер наблюдения», — пояснил Игорь Сасунов в беседе с 59.RU. Он добавил, что при необходимости перевозчик готов возместить ущерб. Инцидент произошел 3 февраля на маршруте №15 в Кировском районе Перми. Мальчик не успел вовремя покинуть салон, его руку зажало дверью автобуса. Ничего не подозревающий водитель продолжил движение до следующей остановки. Ребенок звал на помощь, но никто не среагировал, отмечала мама пострадавшего.

В Перми организована проверка инцидента, в котором у ребенка зажало руку дверью автобуса во время движения по маршруту. Об этом рассказал глава пермского филиала АТП «АвтоМиг» Игорь Сасунов. «К нам с жалобами никто не обращался. По факту публикации (о ребенке, руку которого зажало дверью автобуса — прим. URA.RU) в соцсетях и СМИ автопредприятием организована внутренняя проверка с просмотром всех записей с камер наблюдения», — пояснил Игорь Сасунов в беседе с 59.RU. Он добавил, что при необходимости перевозчик готов возместить ущерб. Инцидент произошел 3 февраля на маршруте №15 в Кировском районе Перми. Мальчик не успел вовремя покинуть салон, его руку зажало дверью автобуса. Ничего не подозревающий водитель продолжил движение до следующей остановки. Ребенок звал на помощь, но никто не среагировал, отмечала мама пострадавшего.