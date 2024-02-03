03 февраля 2024

В Перми перевозчик начал проверку происшествия с ребенком, которому зажало руку

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа общественного транспорта, Пермь, автобус, общественный транспорт, пассажиры автобуса, салон пассажирского автобуса
В первую очередь будут проверены видеокамеры, установленные в салоне автобуса Фото:

В Перми организована проверка инцидента, в котором у ребенка зажало руку дверью автобуса во время движения по маршруту. Об этом рассказал глава пермского филиала АТП «АвтоМиг» Игорь Сасунов.

«К нам с жалобами никто не обращался. По факту публикации (о ребенке, руку которого зажало дверью автобуса — прим. URA.RU) в соцсетях и СМИ автопредприятием организована внутренняя проверка с просмотром всех записей с камер наблюдения», — пояснил Игорь Сасунов в беседе с 59.RU. Он добавил, что при необходимости перевозчик готов возместить ущерб.

Инцидент произошел 3 февраля на маршруте №15 в Кировском районе Перми. Мальчик не успел вовремя покинуть салон, его руку зажало дверью автобуса. Ничего не подозревающий водитель продолжил движение до следующей остановки. Ребенок звал на помощь, но никто не среагировал, отмечала мама пострадавшего.

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В Перми организована проверка инцидента, в котором у ребенка зажало руку дверью автобуса во время движения по маршруту. Об этом рассказал глава пермского филиала АТП «АвтоМиг» Игорь Сасунов. «К нам с жалобами никто не обращался. По факту публикации (о ребенке, руку которого зажало дверью автобуса — прим. URA.RU) в соцсетях и СМИ автопредприятием организована внутренняя проверка с просмотром всех записей с камер наблюдения», — пояснил Игорь Сасунов в беседе с 59.RU. Он добавил, что при необходимости перевозчик готов возместить ущерб. Инцидент произошел 3 февраля на маршруте №15 в Кировском районе Перми. Мальчик не успел вовремя покинуть салон, его руку зажало дверью автобуса. Ничего не подозревающий водитель продолжил движение до следующей остановки. Ребенок звал на помощь, но никто не среагировал, отмечала мама пострадавшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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