На Украине раскрыли, кого Зеленский уволит вместе с Залужным

«Украинская правда»: Зеленский уволит главу генштаба Шапталу вслед за Залужным

05 февраля 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский собирается сменить руководство ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины Начальник генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала будет уволен вместе с главком армии Украины. Об этом сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на источники во властных кругах Киева. «Отставка Залужного и Шапталы — это уже решенный вопрос. Однако ими перестановки могут не ограничиться, рассматриваются и другие изменения», — говорится в материале. Отмечается, что изменения в ВСУ могут состояться уже на этой неделе. До этого глава Украины Владимир Зеленский подтвердил слухи о перестановках в военном руководстве. Он не стал уточнять, кого именно уволит, однако СМИ и украинские депутаты сообщали о Залужном, передает телеканал 360. У главкома ВСУ и президента давний конфликт. Он обострился после интервью Залужного, где тот заявил, что ситуация на поле боя зашла в тупик. С этим был не согласен украинский лидер, призывая продолжать контрнаступления. Сергей Шаптала был назначен главой Генштаба в 2021 году, до начала спецоперации. Ранее он возглавлял войска оперативного командования «Запад» на Донбассе.

Начальник генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала будет уволен вместе с главком армии Украины. Об этом сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на источники во властных кругах Киева. «Отставка Залужного и Шапталы — это уже решенный вопрос. Однако ими перестановки могут не ограничиться, рассматриваются и другие изменения», — говорится в материале. Отмечается, что изменения в ВСУ могут состояться уже на этой неделе. До этого глава Украины Владимир Зеленский подтвердил слухи о перестановках в военном руководстве. Он не стал уточнять, кого именно уволит, однако СМИ и украинские депутаты сообщали о Залужном, передает телеканал 360. У главкома ВСУ и президента давний конфликт. Он обострился после интервью Залужного, где тот заявил, что ситуация на поле боя зашла в тупик. С этим был не согласен украинский лидер, призывая продолжать контрнаступления. Сергей Шаптала был назначен главой Генштаба в 2021 году, до начала спецоперации. Ранее он возглавлял войска оперативного командования «Запад» на Донбассе.