На Украине раскрыли, кого Зеленский уволит вместе с Залужным

«Украинская правда»: Зеленский уволит главу генштаба Шапталу вслед за Залужным
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский,  stock
Владимир Зеленский собирается сменить руководство ВСУ Фото:

Начальник генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала будет уволен вместе с главком армии Украины. Об этом сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на источники во властных кругах Киева.

«Отставка Залужного и Шапталы — это уже решенный вопрос. Однако ими перестановки могут не ограничиться, рассматриваются и другие изменения», — говорится в материале. Отмечается, что изменения в ВСУ могут состояться уже на этой неделе.

До этого глава Украины Владимир Зеленский подтвердил слухи о перестановках в военном руководстве. Он не стал уточнять, кого именно уволит, однако СМИ и украинские депутаты сообщали о Залужном, передает телеканал 360.

У главкома ВСУ и президента давний конфликт. Он обострился после интервью Залужного, где тот заявил, что ситуация на поле боя зашла в тупик. С этим был не согласен украинский лидер, призывая продолжать контрнаступления.

Сергей Шаптала был назначен главой Генштаба в 2021 году, до начала спецоперации. Ранее он возглавлял войска оперативного командования «Запад» на Донбассе.

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Начальник генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала будет уволен вместе с главком армии Украины. Об этом сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на источники во властных кругах Киева. «Отставка Залужного и Шапталы — это уже решенный вопрос. Однако ими перестановки могут не ограничиться, рассматриваются и другие изменения», — говорится в материале. Отмечается, что изменения в ВСУ могут состояться уже на этой неделе. До этого глава Украины Владимир Зеленский подтвердил слухи о перестановках в военном руководстве. Он не стал уточнять, кого именно уволит, однако СМИ и украинские депутаты сообщали о Залужном, передает телеканал 360. У главкома ВСУ и президента давний конфликт. Он обострился после интервью Залужного, где тот заявил, что ситуация на поле боя зашла в тупик. С этим был не согласен украинский лидер, призывая продолжать контрнаступления. Сергей Шаптала был назначен главой Генштаба в 2021 году, до начала спецоперации. Ранее он возглавлял войска оперативного командования «Запад» на Донбассе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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