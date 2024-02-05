На Украине раскрыли, кого Зеленский уволит вместе с Залужным

Начальник генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала будет уволен вместе с главком армии Украины. Об этом сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на источники во властных кругах Киева.
«Отставка Залужного и Шапталы — это уже решенный вопрос. Однако ими перестановки могут не ограничиться, рассматриваются и другие изменения», — говорится в материале. Отмечается, что изменения в ВСУ могут состояться уже на этой неделе.
До этого глава Украины Владимир Зеленский подтвердил слухи о перестановках в военном руководстве. Он не стал уточнять, кого именно уволит, однако СМИ и украинские депутаты сообщали о Залужном, передает телеканал 360.
У главкома ВСУ и президента давний конфликт. Он обострился после интервью Залужного, где тот заявил, что ситуация на поле боя зашла в тупик. С этим был не согласен украинский лидер, призывая продолжать контрнаступления.
Сергей Шаптала был назначен главой Генштаба в 2021 году, до начала спецоперации. Ранее он возглавлял войска оперативного командования «Запад» на Донбассе.
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