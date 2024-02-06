Пермский отшельник стал героем выпуска известного тревел-блогера

07 февраля 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Артем три года назад переехал из квартиры в землянку в дали от цивилизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тревел-блогер Антон Лядов на своем YouTube-канале «The Люди» опубликовал видео о жизни пермского отшельника Артема. Мужчина три года назад отказался от всех благ цивилизации и переехал жить землянку рядом с Казанской Трифоновой женской пустынью на берегу реки Чусовой. «Это как-то само по себе получилось. Я даже не думал никогда о том, что я пойду жить в лес. Жил обычной жизнью, путешествовал. Потом планировал за границу поехать, думал, там поживу. Начал уже собираться туда и идея пришла — землянку сделать», — рассказал Артем съемочной группе. Он добавил, что три года работал помощником машиниста и жил в квартире, но его все время тянуло на природу. Когда пермяка посетила мысль построить землянку, он не думал, что будет там жить. Артем строил дом по роликам в социальных сетях. Материалы использовал те, которые ему бесплатно давали на лесопилке. Землянку пермяк построил за три месяца. Она состоит из двух комнат, в которых есть кровати и полки с книгами. Дом отапливается при помощи печки, а свет поступает от солнечных батарей и керосиновой лампы. Никаких удобств в землянке нет. Воду мужчина носит с источника или топит снег. Еду приносят гости или получает в монастыре в качестве платы за работу. Уточняется, что земля под домом Артему не принадлежит. Его в любой момент могут попросить оттуда уехать. Но отшельник из-за этого не переживает. Он готов построить такой же дом в другом месте. «От этого даже какая-то свобода появилась. Потому что легко оставить. Я понимаю, что я могу тут до конца жизни прожить, а могу и завтра уехать. От этого не жалко оставлять», — отмечает пермяк. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тревел-блогер Антон Лядов на своем YouTube-канале «The Люди» опубликовал видео о жизни пермского отшельника Артема. Мужчина три года назад отказался от всех благ цивилизации и переехал жить землянку рядом с Казанской Трифоновой женской пустынью на берегу реки Чусовой. «Это как-то само по себе получилось. Я даже не думал никогда о том, что я пойду жить в лес. Жил обычной жизнью, путешествовал. Потом планировал за границу поехать, думал, там поживу. Начал уже собираться туда и идея пришла — землянку сделать», — рассказал Артем съемочной группе. Он добавил, что три года работал помощником машиниста и жил в квартире, но его все время тянуло на природу. Когда пермяка посетила мысль построить землянку, он не думал, что будет там жить. Артем строил дом по роликам в социальных сетях. Материалы использовал те, которые ему бесплатно давали на лесопилке. Землянку пермяк построил за три месяца. Она состоит из двух комнат, в которых есть кровати и полки с книгами. Дом отапливается при помощи печки, а свет поступает от солнечных батарей и керосиновой лампы. Никаких удобств в землянке нет. Воду мужчина носит с источника или топит снег. Еду приносят гости или получает в монастыре в качестве платы за работу. Уточняется, что земля под домом Артему не принадлежит. Его в любой момент могут попросить оттуда уехать. Но отшельник из-за этого не переживает. Он готов построить такой же дом в другом месте. «От этого даже какая-то свобода появилась. Потому что легко оставить. Я понимаю, что я могу тут до конца жизни прожить, а могу и завтра уехать. От этого не жалко оставлять», — отмечает пермяк.