06 февраля 2024

Пермский отшельник стал героем выпуска известного тревел-блогера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС по тушению лесных пожаров и сельскохозяйственных палов. Челябинск, стол, поле, стул, мебель, отдых на природе, камень, ипотека, лесной пожар, отшельник, интерьер, фриланс, аскетизм, минимализм, пожароопасный период, ландшафтный пожар, тушение пожаров
Артем три года назад переехал из квартиры в землянку в дали от цивилизации Фото:

Тревел-блогер Антон Лядов на своем YouTube-канале «The Люди» опубликовал видео о жизни пермского отшельника Артема. Мужчина три года назад отказался от всех благ цивилизации и переехал жить землянку рядом с Казанской Трифоновой женской пустынью на берегу реки Чусовой.

«Это как-то само по себе получилось. Я даже не думал никогда о том, что я пойду жить в лес. Жил обычной жизнью, путешествовал. Потом планировал за границу поехать, думал, там поживу. Начал уже собираться туда и идея пришла — землянку сделать», — рассказал Артем съемочной группе.

Он добавил, что три года работал помощником машиниста и жил в квартире, но его все время тянуло на природу. Когда пермяка посетила мысль построить землянку, он не думал, что будет там жить. Артем строил дом по роликам в социальных сетях. Материалы использовал те, которые ему бесплатно давали на лесопилке. Землянку пермяк построил за три месяца. Она состоит из двух комнат, в которых есть кровати и полки с книгами. Дом отапливается при помощи печки, а свет поступает от солнечных батарей и керосиновой лампы. Никаких удобств в землянке нет. Воду мужчина носит с источника или топит снег. Еду приносят гости или получает в монастыре в качестве платы за работу.

Уточняется, что земля под домом Артему не принадлежит. Его в любой момент могут попросить оттуда уехать. Но отшельник из-за этого не переживает. Он готов построить такой же дом в другом месте. «От этого даже какая-то свобода появилась. Потому что легко оставить. Я понимаю, что я могу тут до конца жизни прожить, а могу и завтра уехать. От этого не жалко оставлять», — отмечает пермяк.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тревел-блогер Антон Лядов на своем YouTube-канале «The Люди» опубликовал видео о жизни пермского отшельника Артема. Мужчина три года назад отказался от всех благ цивилизации и переехал жить землянку рядом с Казанской Трифоновой женской пустынью на берегу реки Чусовой. «Это как-то само по себе получилось. Я даже не думал никогда о том, что я пойду жить в лес. Жил обычной жизнью, путешествовал. Потом планировал за границу поехать, думал, там поживу. Начал уже собираться туда и идея пришла — землянку сделать», — рассказал Артем съемочной группе. Он добавил, что три года работал помощником машиниста и жил в квартире, но его все время тянуло на природу. Когда пермяка посетила мысль построить землянку, он не думал, что будет там жить. Артем строил дом по роликам в социальных сетях. Материалы использовал те, которые ему бесплатно давали на лесопилке. Землянку пермяк построил за три месяца. Она состоит из двух комнат, в которых есть кровати и полки с книгами. Дом отапливается при помощи печки, а свет поступает от солнечных батарей и керосиновой лампы. Никаких удобств в землянке нет. Воду мужчина носит с источника или топит снег. Еду приносят гости или получает в монастыре в качестве платы за работу. Уточняется, что земля под домом Артему не принадлежит. Его в любой момент могут попросить оттуда уехать. Но отшельник из-за этого не переживает. Он готов построить такой же дом в другом месте. «От этого даже какая-то свобода появилась. Потому что легко оставить. Я понимаю, что я могу тут до конца жизни прожить, а могу и завтра уехать. От этого не жалко оставлять», — отмечает пермяк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...