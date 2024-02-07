Жители Губахи за сутки собрали деньги для тяжелобольной 10-летней девочки

08 февраля 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Коляска, которую выдали девочке бесплатно, не подошла для нее (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Жители города Губаха Пермского края за несколько часов собрали деньги на покупку специальной коляски для тяжелобольной 10-летней девочки. С просьбой помочь в приобретении медицинского оборудования к горожанам обратилась мама ребенка Марина Наумова. В паблике «Информ Губаха» в соцсети «ВКонтакте» женщина написала, что стоимость коляски превышает 100 тысяч рублей, это не подъемная для семьи сумма. «Здравствуйте уважаемые жители нашего города! Меня зовут Марина, я мама девочки инвалида, которая не умеет самостоятельно сидеть и ходить. И для нас коляска это единственный способ передвижения! Наша любимая коляска стала мала, а та, что была выдана бесплатно, не подходит ребенку, она очень тяжелая и не имеет дополнительных мер безопасности. Цена новой коляски больше 100 тысяч рублей, и это огромные деньги, нам самим не справиться! Мы обращаемся к вам за помощью в приобретении новой коляски!» — написала Марина. Спустя чуть более суток необходимые средства были собраны. Сейчас семья девочки ожидает новую коляску для ребенка. Жители Пермского края не раз оказывали помощь с сборе средств для тяжелобольных детей. С помощью благотворительной организации «Дедморозим» пермяки собирали деньги для восьмилетней тяжелобольной девочки, которой требовалось специальное медоборудование и расходные материалы к нему. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители города Губаха Пермского края за несколько часов собрали деньги на покупку специальной коляски для тяжелобольной 10-летней девочки. С просьбой помочь в приобретении медицинского оборудования к горожанам обратилась мама ребенка Марина Наумова. В паблике «Информ Губаха» в соцсети «ВКонтакте» женщина написала, что стоимость коляски превышает 100 тысяч рублей, это не подъемная для семьи сумма. «Здравствуйте уважаемые жители нашего города! Меня зовут Марина, я мама девочки инвалида, которая не умеет самостоятельно сидеть и ходить. И для нас коляска это единственный способ передвижения! Наша любимая коляска стала мала, а та, что была выдана бесплатно, не подходит ребенку, она очень тяжелая и не имеет дополнительных мер безопасности. Цена новой коляски больше 100 тысяч рублей, и это огромные деньги, нам самим не справиться! Мы обращаемся к вам за помощью в приобретении новой коляски!» — написала Марина. Спустя чуть более суток необходимые средства были собраны. Сейчас семья девочки ожидает новую коляску для ребенка. Жители Пермского края не раз оказывали помощь с сборе средств для тяжелобольных детей. С помощью благотворительной организации «Дедморозим» пермяки собирали деньги для восьмилетней тяжелобольной девочки, которой требовалось специальное медоборудование и расходные материалы к нему.