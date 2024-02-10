Свердловские автоинспекторы за сутки отстранили от вождения более 60 человек

11 февраля 2024 в 02:21 Размер текста - 17 +

Полиция проводит спецмероприятия, чтобы отстранить от вождения нетрезвых и бесправных людей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области за прошедшие сутки в ходе проведения спецмероприятий по исключению из дорожного движения пьяных и бесправных водителей сотрудники Госавтоинспекции отстранили от вождения более 60 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «В Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции продолжают проведение спецмероприятий по исключению из дорожного движения пьяных и бесправных водителей. Только за вчерашние сутки от управления отстранены более 60 водителей», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В ведомстве рассказали, что у 21 из них установлено состояние алкогольного опьянения, еще шесть автомобилистов отказались сдать алкогольный тест. В отношении трех автовладельцев решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное вождение в нетрезвом состоянии. За управление автомобилем без прав привлечено 24 водителя, а за управление, ранее лишенного такого права, — семь человек.

В Свердловской области за прошедшие сутки в ходе проведения спецмероприятий по исключению из дорожного движения пьяных и бесправных водителей сотрудники Госавтоинспекции отстранили от вождения более 60 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «В Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции продолжают проведение спецмероприятий по исключению из дорожного движения пьяных и бесправных водителей. Только за вчерашние сутки от управления отстранены более 60 водителей», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В ведомстве рассказали, что у 21 из них установлено состояние алкогольного опьянения, еще шесть автомобилистов отказались сдать алкогольный тест. В отношении трех автовладельцев решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное вождение в нетрезвом состоянии. За управление автомобилем без прав привлечено 24 водителя, а за управление, ранее лишенного такого права, — семь человек.