10 февраля 2024

Свердловские автоинспекторы за сутки отстранили от вождения более 60 человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс конференция в ГИБДД. Курган, дтп, полиция, гибдд, дпс, гаи
Полиция проводит спецмероприятия, чтобы отстранить от вождения нетрезвых и бесправных людей Фото:

В Свердловской области за прошедшие сутки в ходе проведения спецмероприятий по исключению из дорожного движения пьяных и бесправных водителей сотрудники Госавтоинспекции отстранили от вождения более 60 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«В Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции продолжают проведение спецмероприятий по исключению из дорожного движения пьяных и бесправных водителей. Только за вчерашние сутки от управления отстранены более 60 водителей», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

В ведомстве рассказали, что у 21 из них установлено состояние алкогольного опьянения, еще шесть автомобилистов отказались сдать алкогольный тест. В отношении трех автовладельцев решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное вождение в нетрезвом состоянии. За управление автомобилем без прав привлечено 24 водителя, а за управление, ранее лишенного такого права, — семь человек.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области за прошедшие сутки в ходе проведения спецмероприятий по исключению из дорожного движения пьяных и бесправных водителей сотрудники Госавтоинспекции отстранили от вождения более 60 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «В Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции продолжают проведение спецмероприятий по исключению из дорожного движения пьяных и бесправных водителей. Только за вчерашние сутки от управления отстранены более 60 водителей», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В ведомстве рассказали, что у 21 из них установлено состояние алкогольного опьянения, еще шесть автомобилистов отказались сдать алкогольный тест. В отношении трех автовладельцев решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное вождение в нетрезвом состоянии. За управление автомобилем без прав привлечено 24 водителя, а за управление, ранее лишенного такого права, — семь человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...