11 февраля 2024

Симоньян предрекла Сырскому смертную казнь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Маргарита Симоньян заявила, что Сырского ждет яма, из которой нельзя выбраться Фото:

Нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского ожидает петля на шее и яма, из которой он не сможет выбраться. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«В этой ситуации радует одно: дорога, и конец этой дороги у них всегда одинаковый. В конце этой дороги — только яма, выбраться из которой нельзя. Валяться в которой с петлей на шее или с простреленной головой. И Сырского это тоже ждет, потому что, как справедливо заметил наш президент, победить Россию на поле боя невозможно», — сказала Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав генштаба ВСУ, а также назначил Александра Сырского новым главкомом, передает «Царьград». Это было сделано, чтобы оживить динамику конфликта с РФ после провального контрнаступления Киева. США раскрыли задачи Зеленского на Украине, которые тот поставил новому главнокомандующему украинских войск. По словам журналистов из CNN, Сырский должен решить проблему с передвижением своих войск в Авдеевке, а также избежать застоя конфликта с Россией.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского ожидает петля на шее и яма, из которой он не сможет выбраться. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. «В этой ситуации радует одно: дорога, и конец этой дороги у них всегда одинаковый. В конце этой дороги — только яма, выбраться из которой нельзя. Валяться в которой с петлей на шее или с простреленной головой. И Сырского это тоже ждет, потому что, как справедливо заметил наш президент, победить Россию на поле боя невозможно», — сказала Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав генштаба ВСУ, а также назначил Александра Сырского новым главкомом, передает «Царьград». Это было сделано, чтобы оживить динамику конфликта с РФ после провального контрнаступления Киева. США раскрыли задачи Зеленского на Украине, которые тот поставил новому главнокомандующему украинских войск. По словам журналистов из CNN, Сырский должен решить проблему с передвижением своих войск в Авдеевке, а также избежать застоя конфликта с Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...