Симоньян предрекла Сырскому смертную казнь

12 февраля 2024 в 03:56 Размер текста - 17 +

Маргарита Симоньян заявила, что Сырского ждет яма, из которой нельзя выбраться Фото: Владимир Андреев © URA.RU Нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского ожидает петля на шее и яма, из которой он не сможет выбраться. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. «В этой ситуации радует одно: дорога, и конец этой дороги у них всегда одинаковый. В конце этой дороги — только яма, выбраться из которой нельзя. Валяться в которой с петлей на шее или с простреленной головой. И Сырского это тоже ждет, потому что, как справедливо заметил наш президент, победить Россию на поле боя невозможно», — сказала Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав генштаба ВСУ, а также назначил Александра Сырского новым главкомом, передает «Царьград». Это было сделано, чтобы оживить динамику конфликта с РФ после провального контрнаступления Киева. США раскрыли задачи Зеленского на Украине, которые тот поставил новому главнокомандующему украинских войск. По словам журналистов из CNN, Сырский должен решить проблему с передвижением своих войск в Авдеевке, а также избежать застоя конфликта с Россией.

Нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского ожидает петля на шее и яма, из которой он не сможет выбраться. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. «В этой ситуации радует одно: дорога, и конец этой дороги у них всегда одинаковый. В конце этой дороги — только яма, выбраться из которой нельзя. Валяться в которой с петлей на шее или с простреленной головой. И Сырского это тоже ждет, потому что, как справедливо заметил наш президент, победить Россию на поле боя невозможно», — сказала Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав генштаба ВСУ, а также назначил Александра Сырского новым главкомом, передает «Царьград». Это было сделано, чтобы оживить динамику конфликта с РФ после провального контрнаступления Киева. США раскрыли задачи Зеленского на Украине, которые тот поставил новому главнокомандующему украинских войск. По словам журналистов из CNN, Сырский должен решить проблему с передвижением своих войск в Авдеевке, а также избежать застоя конфликта с Россией.