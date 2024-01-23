Топ районов Екатеринбурга, где резко выросло количество новых квартир

В микрорайоне Птицефабрика Екатеринбурга на 100% выросло количество нового жилья

24 января 2024 в 08:53 Размер текста - 17 +

За месяц на некоторых окраинах Екатеринбурга появилось больше предложений первичного жилья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге количество предложений первичного жилья в декабре 2023 года сильнее всего выросло в микрорайоне Птицефабрика — в два раза по сравнению с прошлым месяцем. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Центра маркетинговых исследований «Объектив». «В декабре самый высокий показатель по росту предложения новых квартир продемонстрировал микрорайон Птицефабрика (+102,2%). Следом идут районы Вторчермет (+32,9%) и Уктус (+16,8%)», — говорится в сообщении. Также в декабре на треть уменьшился объем первичного жилья в микрорайонах Заречный (-36,8%) и Шарташский рынок (-33,6%) по сравнению с прошлым месяцем.



Средняя стоимость квадратного метра в Екатеринбурге больше всего выросла опять же на Вторчермете (+5,8%) и достигла 122 021 рубля. Следом идут район Старая сортировка (+4,5%) и Рудный (+4%). Средняя стоимость квадратного метра там выросла до 124 028 и 94 158 рублей соответственно.



Самое сильное падение стоимости за квадратный метр первичного жилья наблюдается в районе Птицефабрики (-7,2%). В ноябре 2023 года цена достигала 119 751 рубля, а в декабре уменьшилась до 111 063 рублей.

В Екатеринбурге количество предложений первичного жилья в декабре 2023 года сильнее всего выросло в микрорайоне Птицефабрика — в два раза по сравнению с прошлым месяцем. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Центра маркетинговых исследований «Объектив». «В декабре самый высокий показатель по росту предложения новых квартир продемонстрировал микрорайон Птицефабрика (+102,2%). Следом идут районы Вторчермет (+32,9%) и Уктус (+16,8%)», — говорится в сообщении. Также в декабре на треть уменьшился объем первичного жилья в микрорайонах Заречный (-36,8%) и Шарташский рынок (-33,6%) по сравнению с прошлым месяцем. Средняя стоимость квадратного метра в Екатеринбурге больше всего выросла опять же на Вторчермете (+5,8%) и достигла 122 021 рубля. Следом идут район Старая сортировка (+4,5%) и Рудный (+4%). Средняя стоимость квадратного метра там выросла до 124 028 и 94 158 рублей соответственно. Самое сильное падение стоимости за квадратный метр первичного жилья наблюдается в районе Птицефабрики (-7,2%). В ноябре 2023 года цена достигала 119 751 рубля, а в декабре уменьшилась до 111 063 рублей.