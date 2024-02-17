Полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины у кафе в Перми

Полиция расследует инцидент с гибелью человека в Перми
В Перми оперативники проводят проверку инцидента с найденным трупом мужчины у кафе в Перми. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
«Сегодня (18 февраля — прим. URA.RU) в Орджоникидзевском районе Перми обнаружен труп мужчины 1972 года рождения без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту проводится проверка», — пояснили полицейские информационному агентству.
Труп в снегу возле кафе по улице Писарева в микрорайоне Гайва обнаружили горожане. Они рассказали, что на месте происшествия работает полиция и скорая.
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