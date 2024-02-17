17 февраля 2024
16 февраля 2024

Полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины у кафе в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания. Курган, полиция, наряд полиции
Полиция расследует инцидент с гибелью человека в Перми Фото:

В Перми оперативники проводят проверку инцидента с найденным трупом мужчины у кафе в Перми. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Сегодня (18 февраля — прим. URA.RU) в Орджоникидзевском районе Перми обнаружен труп мужчины 1972 года рождения без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту проводится проверка», — пояснили полицейские информационному агентству.

Труп в снегу возле кафе по улице Писарева в микрорайоне Гайва обнаружили горожане. Они рассказали, что на месте происшествия работает полиция и скорая.

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В Перми оперативники проводят проверку инцидента с найденным трупом мужчины у кафе в Перми. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Сегодня (18 февраля — прим. URA.RU) в Орджоникидзевском районе Перми обнаружен труп мужчины 1972 года рождения без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту проводится проверка», — пояснили полицейские информационному агентству. Труп в снегу возле кафе по улице Писарева в микрорайоне Гайва обнаружили горожане. Они рассказали, что на месте происшествия работает полиция и скорая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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