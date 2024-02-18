В Пермском крае закроет все отделения банк «Открытие»

В Пермском крае ликвидирует отделения банк «Открытие» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Прикамье в 2024 году банк «Открытие» закроет свои отделения. Информацию об этом подтвердил представитель кредитной организации.

«Банк „Открытие“ ликвидирует в Пермском крае свои отделения. Они станут частью ВТБ», — передает издание Business Class со ссылкой на представителей банка.

В Перми работают семь отделений банка «Открытие». Еще один офис находится в Краснокамске, указано на сайте кредитной организации.

Ранее в Перми началась процедура ликвидации «Проинвестбанка». Его вкладчикам пообещали выплатить деньги.