18 февраля 2024
17 февраля 2024

В Пермском крае закроет все отделения банк «Открытие»

© Служба новостей «URA.RU»
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Винотека Соловьева. Екатеринбург, банк открытие
В Пермском крае ликвидирует отделения банк «Открытие» Фото:

В Прикамье в 2024 году банк «Открытие» закроет свои отделения. Информацию об этом подтвердил представитель кредитной организации.

«Банк „Открытие“ ликвидирует в Пермском крае свои отделения. Они станут частью ВТБ», — передает издание Business Class со ссылкой на представителей банка.

В Перми работают семь отделений банка «Открытие». Еще один офис находится в Краснокамске, указано на сайте кредитной организации.

Ранее в Перми началась процедура ликвидации «Проинвестбанка». Его вкладчикам пообещали выплатить деньги.

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В Прикамье в 2024 году банк «Открытие» закроет свои отделения. Информацию об этом подтвердил представитель кредитной организации. «Банк „Открытие“ ликвидирует в Пермском крае свои отделения. Они станут частью ВТБ», — передает издание Business Class со ссылкой на представителей банка. В Перми работают семь отделений банка «Открытие». Еще один офис находится в Краснокамске, указано на сайте кредитной организации. Ранее в Перми началась процедура ликвидации «Проинвестбанка». Его вкладчикам пообещали выплатить деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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