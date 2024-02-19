Челябинская полиция задержала мужчин, напавших на водителя трамвая

19 февраля 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Полиция оперативно задержала подозреваемых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые избили водителя трамвая. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности. «Один из них ранее судимый 34-летний житель Тракторозаводского района, второй — 43-летний челябинец, который вместе с товарищем распивал спиртное в транспорте. Сейчас с обоими работают оперативники и следователи», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города. Инцидент произошел вечером 18 февраля возле остановки «Тепличная». Водитель сделал замечание пьяной компании, находившейся в салоне. В ответ те избили его и облили пивом. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка по статье 213 УК РФ (хулиганство). Начальник СК РФ Александр Бастрыкин держит ситуацию на контроле.

В Челябинске сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые избили водителя трамвая. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города, один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности. «Один из них ранее судимый 34-летний житель Тракторозаводского района, второй — 43-летний челябинец, который вместе с товарищем распивал спиртное в транспорте. Сейчас с обоими работают оперативники и следователи», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД города. Инцидент произошел вечером 18 февраля возле остановки «Тепличная». Водитель сделал замечание пьяной компании, находившейся в салоне. В ответ те избили его и облили пивом. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка по статье 213 УК РФ (хулиганство). Начальник СК РФ Александр Бастрыкин держит ситуацию на контроле.