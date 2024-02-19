Армия и оружие Медведев раскрыл, сколько человек приняли на службу в ВС России в 2024 году Медведев: с начала 2024 года на службу в армии РФ приняли более 53 тысяч человек 19 февраля 2024 в 18:44 Размер текста - 17 + Дмитрий Медведев заявил, что в ряды ВС РФ было принято более полусотни человек с начала 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С 1 января 2024 года более 53 тысяч человек были приняты на службу в армию России в интересах специальной военной операции. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Более 53 тысяч человек приняты на службу в ВС РФ в интересах спецоперации с 1 января текущего года», — рассказал Дмитрий Медведев. Его слова передает РИА Новости. С 1 января 2024 года более 53 тысяч человек были приняты на службу в армию России в интересах специальной военной операции. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Более 53 тысяч человек приняты на службу в ВС РФ в интересах спецоперации с 1 января текущего года», — рассказал Дмитрий Медведев. Его слова передает РИА Новости. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям