Медведев раскрыл, сколько человек приняли на службу в ВС России в 2024 году

Медведев: с начала 2024 года на службу в армии РФ приняли более 53 тысяч человек
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий, топ
Дмитрий Медведев заявил, что в ряды ВС РФ было принято более полусотни человек с начала 2024 года Фото:
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С 1 января 2024 года более 53 тысяч человек были приняты на службу в армию России в интересах специальной военной операции. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Более 53 тысяч человек приняты на службу в ВС РФ в интересах спецоперации с 1 января текущего года», — рассказал Дмитрий Медведев. Его слова передает РИА Новости.

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С 1 января 2024 года более 53 тысяч человек были приняты на службу в армию России в интересах специальной военной операции. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Более 53 тысяч человек приняты на службу в ВС РФ в интересах спецоперации с 1 января текущего года», — рассказал Дмитрий Медведев. Его слова передает РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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