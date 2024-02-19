Медведев раскрыл, сколько человек приняли на службу в ВС России в 2024 году

Дмитрий Медведев заявил, что в ряды ВС РФ было принято более полусотни человек с начала 2024 года
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
С 1 января 2024 года более 53 тысяч человек были приняты на службу в армию России в интересах специальной военной операции. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Более 53 тысяч человек приняты на службу в ВС РФ в интересах спецоперации с 1 января текущего года», — рассказал Дмитрий Медведев. Его слова передает РИА Новости.
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