Пермские ученые придумали, как сохранить заводчанам слух

Ученые ПНИПУ нашли способ снизить уровень шума при транспортировке газа

22 февраля 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Исследование пермских ученых поможет сохранить слух рабочих на промышленных производствах Фото: Анна Майорова © URA.RU Ученые Пермского Политеха нашли способ снизить уровень шума во время транспортировки водорода по трубам на промышленных предприятиях. Специалисты ПНИПУ изучили процессы распространения и гашения звуковых волн в трубопроводе при использовании барьеров из разных материалов. В результате была разработана численная модель, определяющая частоту и амплитуду колебаний перегородок. «На практике наша модель может работать таким образом. Предприятия будут подбирать материал для перегородок, их конструкцию, как расположить и в каком количестве для конкретного случая. В результате получат „индивидуальный расчет“ по снижению шума», — приводит пресс-служба Пермского Политеха слова инженера центра высокопроизводительных вычислительных систем ПНИПУ Маргариты Серегиной. При эксплуатации существующих труб во время перемещения водорода шум может значительно превышать безопасную для человека норму. Исследование пермских ученых поможет найти наиболее эффективный способ для снижения шума при транспортировке газа, в том числе водорода и смесей с ним, по трубопроводам. Это позволит не только сохранить слух рабочих на производственных объектах, но и ускорить процесс перехода российской энергетики на водородные ресурсы. Ранее URA.RU рассказывало, что ученые Пермского Политеха придумали, как горнодобывающим предприятиям сэкономить электричество. Для этого специалисты ПНИПУ вывели математические зависимости, которые позволяют рассчитать распределение воздуха между шахтами горной выработки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ученые Пермского Политеха нашли способ снизить уровень шума во время транспортировки водорода по трубам на промышленных предприятиях. Специалисты ПНИПУ изучили процессы распространения и гашения звуковых волн в трубопроводе при использовании барьеров из разных материалов. В результате была разработана численная модель, определяющая частоту и амплитуду колебаний перегородок. «На практике наша модель может работать таким образом. Предприятия будут подбирать материал для перегородок, их конструкцию, как расположить и в каком количестве для конкретного случая. В результате получат „индивидуальный расчет“ по снижению шума», — приводит пресс-служба Пермского Политеха слова инженера центра высокопроизводительных вычислительных систем ПНИПУ Маргариты Серегиной. При эксплуатации существующих труб во время перемещения водорода шум может значительно превышать безопасную для человека норму. Исследование пермских ученых поможет найти наиболее эффективный способ для снижения шума при транспортировке газа, в том числе водорода и смесей с ним, по трубопроводам. Это позволит не только сохранить слух рабочих на производственных объектах, но и ускорить процесс перехода российской энергетики на водородные ресурсы. Ранее URA.RU рассказывало, что ученые Пермского Политеха придумали, как горнодобывающим предприятиям сэкономить электричество. Для этого специалисты ПНИПУ вывели математические зависимости, которые позволяют рассчитать распределение воздуха между шахтами горной выработки.