Челябинка раскаялась в ГИБДД после блокировки кареты скорой помощи

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Соревнования по профмастерству среди фельдшерских бригад скорой. Екатеринбург, скорая медицинская помощь
Женщину вызвали в ГИБДД для дачи объяснений Фото:

Жительница Челябинска раскаялась в том, что перекрыла дорогу карете скорой помощи. Она много раз извинилась и рассказала, что день не задался.

«В ходе общения с сотрудниками Госавтоинспекции водитель многократно принесла свои извинения, очень сожалеет, что так получилось, что так сложились обстоятельства», — сообщает «74.ру». Она сообщила, что день не заладился и произошла эмоциональная реакция на конфликт с водителем скорой.

Ранее стало известно, что во дворах на улице Доватора женщина перекрыла автомобилем дорогу скорой помощи. Медики везли тяжелого пациента, возможности развернуться в другом месте у них не было. Водителя вызвали в ГИБДД для дачи объяснений.

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Жительница Челябинска раскаялась в том, что перекрыла дорогу карете скорой помощи. Она много раз извинилась и рассказала, что день не задался. «В ходе общения с сотрудниками Госавтоинспекции водитель многократно принесла свои извинения, очень сожалеет, что так получилось, что так сложились обстоятельства», — сообщает «74.ру». Она сообщила, что день не заладился и произошла эмоциональная реакция на конфликт с водителем скорой. Ранее стало известно, что во дворах на улице Доватора женщина перекрыла автомобилем дорогу скорой помощи. Медики везли тяжелого пациента, возможности развернуться в другом месте у них не было. Водителя вызвали в ГИБДД для дачи объяснений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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