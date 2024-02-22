Челябинка раскаялась в ГИБДД после блокировки кареты скорой помощи

Женщину вызвали в ГИБДД для дачи объяснений Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Челябинска раскаялась в том, что перекрыла дорогу карете скорой помощи. Она много раз извинилась и рассказала, что день не задался.

«В ходе общения с сотрудниками Госавтоинспекции водитель многократно принесла свои извинения, очень сожалеет, что так получилось, что так сложились обстоятельства», — сообщает «74.ру». Она сообщила, что день не заладился и произошла эмоциональная реакция на конфликт с водителем скорой.

Ранее стало известно, что во дворах на улице Доватора женщина перекрыла автомобилем дорогу скорой помощи. Медики везли тяжелого пациента, возможности развернуться в другом месте у них не было. Водителя вызвали в ГИБДД для дачи объяснений.