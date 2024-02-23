23 февраля 2024

Польскому фермеру предъявили обвинения за плакат о Путине

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Польскому фермеру, закрепившему пропутинский плакат на тракторе, грозит тюрьма Фото:

В Польше предъявили обвинения фермеру, который прикрепил на свой трактор пропутинский плакат. Об этом рассказала пресс-секретарь окружной прокуратуры Гливиц Иоанна Сморчевская.

«Фермеру Петру Г. предъявлены обвинения в публичном призыве к началу агрессивной войны против Польши», — передает РИА Новости со ссылкой на заявление Сморчевской. На тракторе у фермера был плакат с призывом к президенту РФ Владимиру Путину навести порядок с Украиной и Брюсселем, а также флаг СССР.

По данным прокуратуры, фермер отказался давать объяснения своим действиям. Сморчевская подчеркнула, что обвиняемому может грозить наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее польский фермер, протестующий на границе с Украиной, повесил на трактор баннер с обращением Путину. Польские фермеры устроили забастовку на пунктах пропуска на границе с Украиной, перекрыв дорогу с протестом против ввоза украинского зерна. По мнению протестующих, такое зерно представляет собой символ лжи и извращенности власть имущих.

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В Польше предъявили обвинения фермеру, который прикрепил на свой трактор пропутинский плакат. Об этом рассказала пресс-секретарь окружной прокуратуры Гливиц Иоанна Сморчевская. «Фермеру Петру Г. предъявлены обвинения в публичном призыве к началу агрессивной войны против Польши», — передает РИА Новости со ссылкой на заявление Сморчевской. На тракторе у фермера был плакат с призывом к президенту РФ Владимиру Путину навести порядок с Украиной и Брюсселем, а также флаг СССР. По данным прокуратуры, фермер отказался давать объяснения своим действиям. Сморчевская подчеркнула, что обвиняемому может грозить наказание до пяти лет лишения свободы. Ранее польский фермер, протестующий на границе с Украиной, повесил на трактор баннер с обращением Путину. Польские фермеры устроили забастовку на пунктах пропуска на границе с Украиной, перекрыв дорогу с протестом против ввоза украинского зерна. По мнению протестующих, такое зерно представляет собой символ лжи и извращенности власть имущих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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