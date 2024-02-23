Польскому фермеру предъявили обвинения за плакат о Путине

24 февраля 2024 в 05:36 Размер текста - 17 +

Польскому фермеру, закрепившему пропутинский плакат на тракторе, грозит тюрьма Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Польше предъявили обвинения фермеру, который прикрепил на свой трактор пропутинский плакат. Об этом рассказала пресс-секретарь окружной прокуратуры Гливиц Иоанна Сморчевская. «Фермеру Петру Г. предъявлены обвинения в публичном призыве к началу агрессивной войны против Польши», — передает РИА Новости со ссылкой на заявление Сморчевской. На тракторе у фермера был плакат с призывом к президенту РФ Владимиру Путину навести порядок с Украиной и Брюсселем, а также флаг СССР. По данным прокуратуры, фермер отказался давать объяснения своим действиям. Сморчевская подчеркнула, что обвиняемому может грозить наказание до пяти лет лишения свободы. Ранее польский фермер, протестующий на границе с Украиной, повесил на трактор баннер с обращением Путину. Польские фермеры устроили забастовку на пунктах пропуска на границе с Украиной, перекрыв дорогу с протестом против ввоза украинского зерна. По мнению протестующих, такое зерно представляет собой символ лжи и извращенности власть имущих.

В Польше предъявили обвинения фермеру, который прикрепил на свой трактор пропутинский плакат. Об этом рассказала пресс-секретарь окружной прокуратуры Гливиц Иоанна Сморчевская. «Фермеру Петру Г. предъявлены обвинения в публичном призыве к началу агрессивной войны против Польши», — передает РИА Новости со ссылкой на заявление Сморчевской. На тракторе у фермера был плакат с призывом к президенту РФ Владимиру Путину навести порядок с Украиной и Брюсселем, а также флаг СССР. По данным прокуратуры, фермер отказался давать объяснения своим действиям. Сморчевская подчеркнула, что обвиняемому может грозить наказание до пяти лет лишения свободы. Ранее польский фермер, протестующий на границе с Украиной, повесил на трактор баннер с обращением Путину. Польские фермеры устроили забастовку на пунктах пропуска на границе с Украиной, перекрыв дорогу с протестом против ввоза украинского зерна. По мнению протестующих, такое зерно представляет собой символ лжи и извращенности власть имущих.