Польскому фермеру предъявили обвинения за плакат о Путине

В Польше предъявили обвинения фермеру, который прикрепил на свой трактор пропутинский плакат. Об этом рассказала пресс-секретарь окружной прокуратуры Гливиц Иоанна Сморчевская.
«Фермеру Петру Г. предъявлены обвинения в публичном призыве к началу агрессивной войны против Польши», — передает РИА Новости со ссылкой на заявление Сморчевской. На тракторе у фермера был плакат с призывом к президенту РФ Владимиру Путину навести порядок с Украиной и Брюсселем, а также флаг СССР.
По данным прокуратуры, фермер отказался давать объяснения своим действиям. Сморчевская подчеркнула, что обвиняемому может грозить наказание до пяти лет лишения свободы.
Ранее польский фермер, протестующий на границе с Украиной, повесил на трактор баннер с обращением Путину. Польские фермеры устроили забастовку на пунктах пропуска на границе с Украиной, перекрыв дорогу с протестом против ввоза украинского зерна. По мнению протестующих, такое зерно представляет собой символ лжи и извращенности власть имущих.
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