Экс-глава структуры челябинского минздрава не смог избавиться от судимости

28 февраля 2024 в 09:23 Размер текста - 17 +

Артему Пластовцу отказали в снятии судимости Фото: Александр Мамаев © URA.RU Экс-директор Челябинского областного медицинского информационно-аналитического центра (ЧОМИАЦ) Артем Пластовец после неудачной попытки снять с себя судимость в Тракторозаводском суде попытал удачу в апелляции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда, вторая попытка также осталась безуспешной. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката осужденного Артема Пластовца. Постановление Тракторозаводского райсуда от 12 января 2024 года, которым Пластовцу отказано в удовлетворении ходатайства об отмене условного осуждения и снятии судимости, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда. Пластовец был задержан в декабре 2019 года. Его обвинили в получении взяток от подчиненных. За это он включал их в списки поощрений, оказывал общее покровительство. Доказательства по делу были неопровержимыми — видеозапись, на которой отчетливо виден факт коррупции. После задержания Пластовец полностью признал вину. В апреле 2021 года ему вынесли приговор. Его признали виновным и назначили наказание в виде условного лишения свободы на срок четыре года.

Экс-директор Челябинского областного медицинского информационно-аналитического центра (ЧОМИАЦ) Артем Пластовец после неудачной попытки снять с себя судимость в Тракторозаводском суде попытал удачу в апелляции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда, вторая попытка также осталась безуспешной. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката осужденного Артема Пластовца. Постановление Тракторозаводского райсуда от 12 января 2024 года, которым Пластовцу отказано в удовлетворении ходатайства об отмене условного осуждения и снятии судимости, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда. Пластовец был задержан в декабре 2019 года. Его обвинили в получении взяток от подчиненных. За это он включал их в списки поощрений, оказывал общее покровительство. Доказательства по делу были неопровержимыми — видеозапись, на которой отчетливо виден факт коррупции. После задержания Пластовец полностью признал вину. В апреле 2021 года ему вынесли приговор. Его признали виновным и назначили наказание в виде условного лишения свободы на срок четыре года.