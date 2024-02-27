Экс-глава структуры челябинского минздрава не смог избавиться от судимости

Экс-директор Челябинского областного медицинского информационно-аналитического центра (ЧОМИАЦ) Артем Пластовец после неудачной попытки снять с себя судимость в Тракторозаводском суде попытал удачу в апелляции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда, вторая попытка также осталась безуспешной.
«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката осужденного Артема Пластовца. Постановление Тракторозаводского райсуда от 12 января 2024 года, которым Пластовцу отказано в удовлетворении ходатайства об отмене условного осуждения и снятии судимости, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда.
Пластовец был задержан в декабре 2019 года. Его обвинили в получении взяток от подчиненных. За это он включал их в списки поощрений, оказывал общее покровительство. Доказательства по делу были неопровержимыми — видеозапись, на которой отчетливо виден факт коррупции.
После задержания Пластовец полностью признал вину. В апреле 2021 года ему вынесли приговор. Его признали виновным и назначили наказание в виде условного лишения свободы на срок четыре года.
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