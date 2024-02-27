27 февраля 2024

Экс-глава структуры челябинского минздрава не смог избавиться от судимости

© Служба новостей «URA.RU»
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Наручники, арест, признание вины, заключение, наручники
Артему Пластовцу отказали в снятии судимости Фото:

Экс-директор Челябинского областного медицинского информационно-аналитического центра (ЧОМИАЦ) Артем Пластовец после неудачной попытки снять с себя судимость в Тракторозаводском суде попытал удачу в апелляции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда, вторая попытка также осталась безуспешной.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката осужденного Артема Пластовца. Постановление Тракторозаводского райсуда от 12 января 2024 года, которым Пластовцу отказано в удовлетворении ходатайства об отмене условного осуждения и снятии судимости, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда.

Пластовец был задержан в декабре 2019 года. Его обвинили в получении взяток от подчиненных. За это он включал их в списки поощрений, оказывал общее покровительство. Доказательства по делу были неопровержимыми — видеозапись, на которой отчетливо виден факт коррупции.

После задержания Пластовец полностью признал вину. В апреле 2021 года ему вынесли приговор. Его признали виновным и назначили наказание в виде условного лишения свободы на срок четыре года.

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Экс-директор Челябинского областного медицинского информационно-аналитического центра (ЧОМИАЦ) Артем Пластовец после неудачной попытки снять с себя судимость в Тракторозаводском суде попытал удачу в апелляции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда, вторая попытка также осталась безуспешной. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката осужденного Артема Пластовца. Постановление Тракторозаводского райсуда от 12 января 2024 года, которым Пластовцу отказано в удовлетворении ходатайства об отмене условного осуждения и снятии судимости, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда. Пластовец был задержан в декабре 2019 года. Его обвинили в получении взяток от подчиненных. За это он включал их в списки поощрений, оказывал общее покровительство. Доказательства по делу были неопровержимыми — видеозапись, на которой отчетливо виден факт коррупции. После задержания Пластовец полностью признал вину. В апреле 2021 года ему вынесли приговор. Его признали виновным и назначили наказание в виде условного лишения свободы на срок четыре года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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