27 февраля 2024

В музее истории Горьковского автозавода выставили картины пермского художника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кафе Туркестан. Тюмень, волга, волга газ21
«Волги» стали героями серии картин Кирилла Зибницкого Фото:

В Нижнем Новгороде в музее истории Горьковского автомобильного завода представлены картины пермского художника Кирилла Зибницкого. На серию работ, которые изображают различные модели автомобилей ГАЗ на фоне достопримечательностей Перми, обратила внимание директор премии «Корпоративный музей» Наталья Нечаева.

«Неожиданная встреча в музее истории ГАЗ. Картины пермского художника с видами Перми», — написала она в соцсетях, опубликовав несколько фото.

Как выяснило URA.RU, картины в музей завода передали еще в 2023 году. Изначально серия «Холст. Масло. Бензин» была написана Зибницким к 85-летию Горьковского автозавода для пермского музея «Ретро-гараж». Широкой публике работы представили в 2017 году. В 2023-м картины переехали в Нижний Новгород. Музею истории завода их передал президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.

«Волга» у Речного вокзала
«Волга» у Речного вокзала
Такси у железнодорожного вокзала
Такси у железнодорожного вокзала
На открытии выставки в 2023 году
На открытии выставки в 2023 году

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Новгороде в музее истории Горьковского автомобильного завода представлены картины пермского художника Кирилла Зибницкого. На серию работ, которые изображают различные модели автомобилей ГАЗ на фоне достопримечательностей Перми, обратила внимание директор премии «Корпоративный музей» Наталья Нечаева. «Неожиданная встреча в музее истории ГАЗ. Картины пермского художника с видами Перми», — написала она в соцсетях, опубликовав несколько фото. Как выяснило URA.RU, картины в музей завода передали еще в 2023 году. Изначально серия «Холст. Масло. Бензин» была написана Зибницким к 85-летию Горьковского автозавода для пермского музея «Ретро-гараж». Широкой публике работы представили в 2017 году. В 2023-м картины переехали в Нижний Новгород. Музею истории завода их передал президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...