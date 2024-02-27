В Нижнем Новгороде в музее истории Горьковского автомобильного завода представлены картины пермского художника Кирилла Зибницкого. На серию работ, которые изображают различные модели автомобилей ГАЗ на фоне достопримечательностей Перми, обратила внимание директор премии «Корпоративный музей» Наталья Нечаева.
«Неожиданная встреча в музее истории ГАЗ. Картины пермского художника с видами Перми», — написала она в соцсетях, опубликовав несколько фото.
Как выяснило URA.RU, картины в музей завода передали еще в 2023 году. Изначально серия «Холст. Масло. Бензин» была написана Зибницким к 85-летию Горьковского автозавода для пермского музея «Ретро-гараж». Широкой публике работы представили в 2017 году. В 2023-м картины переехали в Нижний Новгород. Музею истории завода их передал президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.
«Волга» у Речного вокзала
Наталья Нечаева в ВК https://vk.com/id742580317
Такси у железнодорожного вокзала
Наталья Нечаева в ВК https://vk.com/id742580317
На открытии выставки в 2023 году
Сергей Панков «ГАЗ Медиа» в ВК https://vk.com/pankov_sergey
В Нижнем Новгороде в музее истории Горьковского автомобильного завода представлены картины пермского художника Кирилла Зибницкого. На серию работ, которые изображают различные модели автомобилей ГАЗ на фоне достопримечательностей Перми, обратила внимание директор премии «Корпоративный музей» Наталья Нечаева. «Неожиданная встреча в музее истории ГАЗ. Картины пермского художника с видами Перми», — написала она в соцсетях, опубликовав несколько фото. Как выяснило URA.RU, картины в музей завода передали еще в 2023 году. Изначально серия «Холст. Масло. Бензин» была написана Зибницким к 85-летию Горьковского автозавода для пермского музея «Ретро-гараж». Широкой публике работы представили в 2017 году. В 2023-м картины переехали в Нижний Новгород. Музею истории завода их передал президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.