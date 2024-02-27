В Перми против директора фирмы возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплат

В Перми в отношении директора фирмы возбудили уголовное дело. Причиной послужила невыплата заработных плат сотрудникам этой организации.
«В период с мая 2023 года по август 2023 года директор коммерческой организации Мотовилихинского района Перми из корыстной и иной личной заинтересованности нарушал действующее федеральное законодательство и права работников. Более двух месяцев в полном объеме не выплачивал работникам заработную плату. Возбуждено уголовное дело», — сообщил telegram-канал СУ СК РФ по Пермскому краю.
Дело возбудили по указанию главы регионального управления СК РФ Дениса Головкина. Следователи выясняют причины образования долгов по зарплате.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.