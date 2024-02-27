27 февраля 2024

В Перми против директора фирмы возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплат

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Руководитель фирмы не платил сотрудникам зарплату несколько месяцев Фото:

В Перми в отношении директора фирмы возбудили уголовное дело. Причиной послужила невыплата заработных плат сотрудникам этой организации.

«В период с мая 2023 года по август 2023 года директор коммерческой организации Мотовилихинского района Перми из корыстной и иной личной заинтересованности нарушал действующее федеральное законодательство и права работников. Более двух месяцев в полном объеме не выплачивал работникам заработную плату. Возбуждено уголовное дело», — сообщил telegram-канал СУ СК РФ по Пермскому краю.

Дело возбудили по указанию главы регионального управления СК РФ Дениса Головкина. Следователи выясняют причины образования долгов по зарплате.

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В Перми в отношении директора фирмы возбудили уголовное дело. Причиной послужила невыплата заработных плат сотрудникам этой организации. «В период с мая 2023 года по август 2023 года директор коммерческой организации Мотовилихинского района Перми из корыстной и иной личной заинтересованности нарушал действующее федеральное законодательство и права работников. Более двух месяцев в полном объеме не выплачивал работникам заработную плату. Возбуждено уголовное дело», — сообщил telegram-канал СУ СК РФ по Пермскому краю. Дело возбудили по указанию главы регионального управления СК РФ Дениса Головкина. Следователи выясняют причины образования долгов по зарплате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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