27 февраля 2024

Генпрокуратура добилась подачи воды челябинским поселкам

© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Сегаль, Григорьевские сады. Челябинск, кран, кошка, вода, водопровод, кот
В четырех челябинских поселках не было воды из-за аварии Фото:

Генеральная прокуратура добилась возобновления подачи воды в четыре поселка под Челябинском. Благодаря мерам реагирования были произведены обследование и ремонт оборудования, а также перерасчет стоимости услуг, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Под контролем управления Генпрокуратуры РФ по УрФО прокуратурой Челябинской области рассмотрено обращение жителей о ненадлежащем оказании услуги водоснабжения. Установлено, что из-за аварии на водоочистительной станции в минувшем году в течение ряда дней отсутствовало водоснабжение в поселках Западный, Пригородный, Терема и Кременкуль», — уточнили в пресс-службе ведомства

В ведомстве уточнили, что по результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования водолазы обследовали и очистили насосную установку. Также ревизии подверглось дно водохранилища, укреплены действующие трубы и построен новый водозабор длиной полтора километра. Потребителям пересчитали плату за услуги ненадлежащего качества.

«Водоснабжающая организация и ее директор привлечены к административной ответственности по статье 7.23, части 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафов. Два работника предприятия, а также начальник отдела администрации Сосновского района привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в мае 2023 года поселок Западный отключен от водоснабжения из-за аварии. В ходе прокурорской проверки было установлено, что ООО «ЮжУралВодоканал» ограничило водоснабжение в жилых домах в населенных пунктах (микрорайонах) Вишневая горка, Залесье, Просторы, Привилегия, Белый хутор, Женева, «Конфетти» поселка Западный, L-town поселка Терема, Пригородный, Кременкуль с начала апреля. Компания получила штраф.

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Генеральная прокуратура добилась возобновления подачи воды в четыре поселка под Челябинском. Благодаря мерам реагирования были произведены обследование и ремонт оборудования, а также перерасчет стоимости услуг, сообщили в пресс-службе ведомства. «Под контролем управления Генпрокуратуры РФ по УрФО прокуратурой Челябинской области рассмотрено обращение жителей о ненадлежащем оказании услуги водоснабжения. Установлено, что из-за аварии на водоочистительной станции в минувшем году в течение ряда дней отсутствовало водоснабжение в поселках Западный, Пригородный, Терема и Кременкуль», — уточнили в пресс-службе ведомства В ведомстве уточнили, что по результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования водолазы обследовали и очистили насосную установку. Также ревизии подверглось дно водохранилища, укреплены действующие трубы и построен новый водозабор длиной полтора километра. Потребителям пересчитали плату за услуги ненадлежащего качества. «Водоснабжающая организация и ее директор привлечены к административной ответственности по статье 7.23, части 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафов. Два работника предприятия, а также начальник отдела администрации Сосновского района привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в мае 2023 года поселок Западный отключен от водоснабжения из-за аварии. В ходе прокурорской проверки было установлено, что ООО «ЮжУралВодоканал» ограничило водоснабжение в жилых домах в населенных пунктах (микрорайонах) Вишневая горка, Залесье, Просторы, Привилегия, Белый хутор, Женева, «Конфетти» поселка Западный, L-town поселка Терема, Пригородный, Кременкуль с начала апреля. Компания получила штраф.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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