Генпрокуратура добилась подачи воды челябинским поселкам

Генеральная прокуратура добилась возобновления подачи воды в четыре поселка под Челябинском. Благодаря мерам реагирования были произведены обследование и ремонт оборудования, а также перерасчет стоимости услуг, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Под контролем управления Генпрокуратуры РФ по УрФО прокуратурой Челябинской области рассмотрено обращение жителей о ненадлежащем оказании услуги водоснабжения. Установлено, что из-за аварии на водоочистительной станции в минувшем году в течение ряда дней отсутствовало водоснабжение в поселках Западный, Пригородный, Терема и Кременкуль», — уточнили в пресс-службе ведомства
В ведомстве уточнили, что по результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования водолазы обследовали и очистили насосную установку. Также ревизии подверглось дно водохранилища, укреплены действующие трубы и построен новый водозабор длиной полтора километра. Потребителям пересчитали плату за услуги ненадлежащего качества.
«Водоснабжающая организация и ее директор привлечены к административной ответственности по статье 7.23, части 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафов. Два работника предприятия, а также начальник отдела администрации Сосновского района привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что в мае 2023 года поселок Западный отключен от водоснабжения из-за аварии. В ходе прокурорской проверки было установлено, что ООО «ЮжУралВодоканал» ограничило водоснабжение в жилых домах в населенных пунктах (микрорайонах) Вишневая горка, Залесье, Просторы, Привилегия, Белый хутор, Женева, «Конфетти» поселка Западный, L-town поселка Терема, Пригородный, Кременкуль с начала апреля. Компания получила штраф.
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