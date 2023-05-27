27 мая 2023
26 мая 2023

Поселок под Челябинском в жару остался без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, смеситель, опрессовки, ванная, отключение воды, водоснабжение, горячая вода, санузел, ванная комната, душ, холодная вода
Воду в поселке отключили в субботу вечером Фото:

Поселок Западный (Челябинская область), в котором расположены жилые микрорайоны «Вишневая горка», «Белый хутор», «Привелегия» и «Залесье», отключен от водоснабжения из-за аварии. Об этом сообщили в «ЮжУралВодоканале»

«По техническим причинам ограничена подача водоснабжения в поселке Западный. Проводятся восстановительные работы», — говорится в сообщении водоснабжающей организации.

По информации жителей поселка, вода пропала вечером в субботу. Они жалуются, что воду отключили без предупреждения, несмотря на жаркую погоду. Полное восстановление водоснабжения запланировано к 19:00 воскресенья.

В апреле в поселке Западный отключали водоснабжение из-за проблем с Шершневским водохранилищем. Тогда сообщалось, что тающий снег перекрывает трубы для забора воды.

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Поселок Западный (Челябинская область), в котором расположены жилые микрорайоны «Вишневая горка», «Белый хутор», «Привелегия» и «Залесье», отключен от водоснабжения из-за аварии. Об этом сообщили в «ЮжУралВодоканале» «По техническим причинам ограничена подача водоснабжения в поселке Западный. Проводятся восстановительные работы», — говорится в сообщении водоснабжающей организации. По информации жителей поселка, вода пропала вечером в субботу. Они жалуются, что воду отключили без предупреждения, несмотря на жаркую погоду. Полное восстановление водоснабжения запланировано к 19:00 воскресенья. В апреле в поселке Западный отключали водоснабжение из-за проблем с Шершневским водохранилищем. Тогда сообщалось, что тающий снег перекрывает трубы для забора воды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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