28 мая 2023

Фирму челябинских олигархов оштрафовали за аварию

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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, записная книжка, папка с документами
Юридическое лицо оштрафовано на 10 тыс. рублей Фото:

Руководство ООО «ЮжУралВодоканал» оштрафовали после неоднократных сбоев с подачей воды в нескольких микрорайонах Челябинска, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. Соучредителями компании являются дочь крупного бизнесмена Сергея Вайнштейна Александра и жена известного строителя Алексея Крикуна Елена.

«Прокуратура Сосновского района установила нарушения в действиях ресурсоснабжающей организации — ООО „ЮжУралВодоканал“. В отношении ООО„ЮжУралВодоканал“ возбуждены два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). Юридическое лицо оштрафовано на 10 тыс. рублей», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки было установлено, что ООО «ЮжУралВодоканал» ограничило водоснабжение в жилых домах в населенных пунктах (микрорайонах) Вишневая горка, Залесье, Просторы, Привилегия, Белый хутор, Женева, Конфетти п.Западный, L-town п.Терема, Пригородный, с. Кременкуль с 8 по 9 апреля. Причиной стала авария на водопроводной сети. Кроме того, 15 апреля водоснабжение было ограничено в течение дня в микрорайонах Вишневая горка, Залесье, Привилегия и Белый хутор п.Западный.

Ранее силовики пришли в фирму челябинских олигархов после указания Бастрыкина. При этом министр строительства и инфраструктуры области Юлий Элбакидзе сообщил, что причиной коммунальной катастрофы в пригороде Челябинска стала авария на трубах на дне Шершневского водохранилища. В пресс-службе Вайнштейнов на вопросы URA.RU по ситуации с водоснабжением агломерации Челябинска не отвечают.

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Руководство ООО «ЮжУралВодоканал» оштрафовали после неоднократных сбоев с подачей воды в нескольких микрорайонах Челябинска, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. Соучредителями компании являются дочь крупного бизнесмена Сергея Вайнштейна Александра и жена известного строителя Алексея Крикуна Елена. «Прокуратура Сосновского района установила нарушения в действиях ресурсоснабжающей организации — ООО „ЮжУралВодоканал“. В отношении ООО„ЮжУралВодоканал“ возбуждены два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). Юридическое лицо оштрафовано на 10 тыс. рублей», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ходе проверки было установлено, что ООО «ЮжУралВодоканал» ограничило водоснабжение в жилых домах в населенных пунктах (микрорайонах) Вишневая горка, Залесье, Просторы, Привилегия, Белый хутор, Женева, Конфетти п.Западный, L-town п.Терема, Пригородный, с. Кременкуль с 8 по 9 апреля. Причиной стала авария на водопроводной сети. Кроме того, 15 апреля водоснабжение было ограничено в течение дня в микрорайонах Вишневая горка, Залесье, Привилегия и Белый хутор п.Западный. Ранее силовики пришли в фирму челябинских олигархов после указания Бастрыкина. При этом министр строительства и инфраструктуры области Юлий Элбакидзе сообщил, что причиной коммунальной катастрофы в пригороде Челябинска стала авария на трубах на дне Шершневского водохранилища. В пресс-службе Вайнштейнов на вопросы URA.RU по ситуации с водоснабжением агломерации Челябинска не отвечают.
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