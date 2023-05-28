Фирму челябинских олигархов оштрафовали за аварию

Юридическое лицо оштрафовано на 10 тыс. рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководство ООО «ЮжУралВодоканал» оштрафовали после неоднократных сбоев с подачей воды в нескольких микрорайонах Челябинска, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. Соучредителями компании являются дочь крупного бизнесмена Сергея Вайнштейна Александра и жена известного строителя Алексея Крикуна Елена.

«Прокуратура Сосновского района установила нарушения в действиях ресурсоснабжающей организации — ООО „ЮжУралВодоканал“. В отношении ООО„ЮжУралВодоканал“ возбуждены два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). Юридическое лицо оштрафовано на 10 тыс. рублей», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки было установлено, что ООО «ЮжУралВодоканал» ограничило водоснабжение в жилых домах в населенных пунктах (микрорайонах) Вишневая горка, Залесье, Просторы, Привилегия, Белый хутор, Женева, Конфетти п.Западный, L-town п.Терема, Пригородный, с. Кременкуль с 8 по 9 апреля. Причиной стала авария на водопроводной сети. Кроме того, 15 апреля водоснабжение было ограничено в течение дня в микрорайонах Вишневая горка, Залесье, Привилегия и Белый хутор п.Западный.

Ранее силовики пришли в фирму челябинских олигархов после указания Бастрыкина. При этом министр строительства и инфраструктуры области Юлий Элбакидзе сообщил, что причиной коммунальной катастрофы в пригороде Челябинска стала авария на трубах на дне Шершневского водохранилища. В пресс-службе Вайнштейнов на вопросы URA.RU по ситуации с водоснабжением агломерации Челябинска не отвечают.