Пентагон захотел вернуться к переговорам с Россией

Американский генерал выступил за переговоры с РФ по контролю за вооружениями
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США заинтересованы в переговорах с Россией и Китаем, заявил Энтони Коттон Фото:

Глава Стратегического командования Вооруженных сил США Генерал ВВС Энтони Коттон выразил желание возобновить переговорный процесс с Россией относительно контроля над вооружениями. Однако он выразил сомнения в реальной возможности такого развития событий.

«Безусловно, я бы хотел, чтобы Россия вернулась к переговорам по контролю над вооружениями», — передает слова Коттона официальный сайт министерства обороны США. Он добавил, что является сторонником заключения договоров с соблюдением всех правил.

США также заинтересованы в переговорах по контролю за вооружениями и с Китаем. В случае же если переговоры не состоятся, потребуется разработка стратегии для обеспечения безопасности страны, заключил Коттон.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил, что заявления властей США о заинтересованности в переговорах о стратегической стабильности являются предвыборной демагогией. Он отметил, что Вашингтон стремится продемонстрировать свое господство в мире.

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Глава Стратегического командования Вооруженных сил США Генерал ВВС Энтони Коттон выразил желание возобновить переговорный процесс с Россией относительно контроля над вооружениями. Однако он выразил сомнения в реальной возможности такого развития событий. «Безусловно, я бы хотел, чтобы Россия вернулась к переговорам по контролю над вооружениями», — передает слова Коттона официальный сайт министерства обороны США. Он добавил, что является сторонником заключения договоров с соблюдением всех правил. США также заинтересованы в переговорах по контролю за вооружениями и с Китаем. В случае же если переговоры не состоятся, потребуется разработка стратегии для обеспечения безопасности страны, заключил Коттон. В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил, что заявления властей США о заинтересованности в переговорах о стратегической стабильности являются предвыборной демагогией. Он отметил, что Вашингтон стремится продемонстрировать свое господство в мире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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