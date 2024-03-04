На игре «Трактора» с «Салаватом» в Челябинске споет Светлана Разина

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Рэп-исполнитель Тимати на официальном открытии бургерной Black Star Burger. Челябинск, ледовая арена трактор, молодежь
Светлана Разина выступит в ледовой арене «Трактор» во время матча Фото:

На матче челябинского хоккейного клуба «Трактор» против уфимского «Салавата Юлаева» 4 февраля споет первая солистка группы «Мираж» Светлана Разина. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Споем „Новый герой“ на матче? План на игру не только смотреть хоккей, но и подпевать группе „Мираж“ вместе со Светланой Разиной», — сообщается в официальном telegram-канале клуба.

Организаторы обещают такие хиты «Миража», как Музыка нас связала и «Новый герой». Также прозвучат песни «Звезды нас ждут» и «Наступает ночь».

Игра состоится 4 февраля в ледовой арене «Трактор» в Челябинске. В плей-офф Кубка Гагарина «Трактор» борется с «Салаватом Юлаевым» в серии до четырех побед одной из команд. После двух первых матчей, состоявшихся в Уфе, счет по играм 1:1.

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На матче челябинского хоккейного клуба «Трактор» против уфимского «Салавата Юлаева» 4 февраля споет первая солистка группы «Мираж» Светлана Разина. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. «Споем „Новый герой“ на матче? План на игру не только смотреть хоккей, но и подпевать группе „Мираж“ вместе со Светланой Разиной», — сообщается в официальном telegram-канале клуба. Организаторы обещают такие хиты «Миража», как Музыка нас связала и «Новый герой». Также прозвучат песни «Звезды нас ждут» и «Наступает ночь». Игра состоится 4 февраля в ледовой арене «Трактор» в Челябинске. В плей-офф Кубка Гагарина «Трактор» борется с «Салаватом Юлаевым» в серии до четырех побед одной из команд. После двух первых матчей, состоявшихся в Уфе, счет по играм 1:1.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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