На игре «Трактора» с «Салаватом» в Челябинске споет Светлана Разина

04 марта 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Светлана Разина выступит в ледовой арене «Трактор» во время матча Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На матче челябинского хоккейного клуба «Трактор» против уфимского «Салавата Юлаева» 4 февраля споет первая солистка группы «Мираж» Светлана Разина. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. «Споем „Новый герой“ на матче? План на игру не только смотреть хоккей, но и подпевать группе „Мираж“ вместе со Светланой Разиной», — сообщается в официальном telegram-канале клуба. Организаторы обещают такие хиты «Миража», как Музыка нас связала и «Новый герой». Также прозвучат песни «Звезды нас ждут» и «Наступает ночь». Игра состоится 4 февраля в ледовой арене «Трактор» в Челябинске. В плей-офф Кубка Гагарина «Трактор» борется с «Салаватом Юлаевым» в серии до четырех побед одной из команд. После двух первых матчей, состоявшихся в Уфе, счет по играм 1:1.

На матче челябинского хоккейного клуба «Трактор» против уфимского «Салавата Юлаева» 4 февраля споет первая солистка группы «Мираж» Светлана Разина. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. «Споем „Новый герой“ на матче? План на игру не только смотреть хоккей, но и подпевать группе „Мираж“ вместе со Светланой Разиной», — сообщается в официальном telegram-канале клуба. Организаторы обещают такие хиты «Миража», как Музыка нас связала и «Новый герой». Также прозвучат песни «Звезды нас ждут» и «Наступает ночь». Игра состоится 4 февраля в ледовой арене «Трактор» в Челябинске. В плей-офф Кубка Гагарина «Трактор» борется с «Салаватом Юлаевым» в серии до четырех побед одной из команд. После двух первых матчей, состоявшихся в Уфе, счет по играм 1:1.