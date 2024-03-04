Свердловчанам выписали счет в 240 тысяч рублей за электричество

05 марта 2024 в 00:54 Размер текста - 17 +

Майнер делал криптовалюту через общедомовую энергию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жильцы многоквартирного дома в Первоуральске (Свердловская область), соседствующие с владельцем майнинг-фермы, получили счет в 240 тысяч рублей за общедомовую электроэнергию. Оказалось, что майнер зарабатывал криптовалюту и не платил по счетам, рассказал местный депутат Дмитрий Хаймин. «В феврале ко мне обратились жители многоквартирника — им „доначислили“ большие суммы, плату за общедомовую электроэнергию. Это тот самый дом, в котором в прошлом году вычислили владельца майнинговой фермы, который подключился к общедомовым сетям — и за общий счет делал криптовалюту», — пишет Хаймин в своем telegram-канале. По его словам, майнер так и не оплатил 240 тысяч рублей за использованное электричество. Государственная жилищная инспекция направила управляющей компании дома требования исправить начисления. Срок для УК установили до 11 марта. Свердловчанам не первый раз приходят огромные счета за электричество. В августе семья из села Позариха получила счет на 395 тысяч рублей, не имея при этом задолженности. Жильцам пояснили, что всему виной умный счетчик, который вовремя не передал данные о потреблении энергии. Супруги отказались платить такую сумму, из-за чего лишились света.

Жильцы многоквартирного дома в Первоуральске (Свердловская область), соседствующие с владельцем майнинг-фермы, получили счет в 240 тысяч рублей за общедомовую электроэнергию. Оказалось, что майнер зарабатывал криптовалюту и не платил по счетам, рассказал местный депутат Дмитрий Хаймин. «В феврале ко мне обратились жители многоквартирника — им „доначислили“ большие суммы, плату за общедомовую электроэнергию. Это тот самый дом, в котором в прошлом году вычислили владельца майнинговой фермы, который подключился к общедомовым сетям — и за общий счет делал криптовалюту», — пишет Хаймин в своем telegram-канале. По его словам, майнер так и не оплатил 240 тысяч рублей за использованное электричество. Государственная жилищная инспекция направила управляющей компании дома требования исправить начисления. Срок для УК установили до 11 марта. Свердловчанам не первый раз приходят огромные счета за электричество. В августе семья из села Позариха получила счет на 395 тысяч рублей, не имея при этом задолженности. Жильцам пояснили, что всему виной умный счетчик, который вовремя не передал данные о потреблении энергии. Супруги отказались платить такую сумму, из-за чего лишились света.