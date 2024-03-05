Шойгу отметил уральский завод на совещании с генералами

05 марта 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

УЗГА считается крупнейшим авиастроительным и авиаремонтным предприятием на Среднем Урале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул важную роль «Уральского завода гражданской авиации» в импортозамещении. Именно это уральское предприятие поддерживается исправность парка тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 «Руслан». Об этом министр заявил в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил РФ. «Эту задачу в интересах Минобороны решает акционерное общество УЗГА, успешно реализующее мероприятия по импортозамещению элементов двигателя украинского производства. На сегодня отремонтировано и поставлено в эксплуатацию 49 двигателей. Ремонт и модернизация позволит продлить срок эксплуатации самолетов Ан-124 с 20-ти до 45-ти лет», — отметил Шойгу. «Уральский завод гражданской авиации» считается крупнейшим авиастроительным и авиаремонтным предприятием на Среднем Урале, а также одним из лидеров отрасли в РФ. Предприятие разрабатывает летательные аппараты, авиадвигателей, производственные площадки по выпуску и испытанию воздушных судов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул важную роль «Уральского завода гражданской авиации» в импортозамещении. Именно это уральское предприятие поддерживается исправность парка тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 «Руслан». Об этом министр заявил в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил РФ. «Эту задачу в интересах Минобороны решает акционерное общество УЗГА, успешно реализующее мероприятия по импортозамещению элементов двигателя украинского производства. На сегодня отремонтировано и поставлено в эксплуатацию 49 двигателей. Ремонт и модернизация позволит продлить срок эксплуатации самолетов Ан-124 с 20-ти до 45-ти лет», — отметил Шойгу. «Уральский завод гражданской авиации» считается крупнейшим авиастроительным и авиаремонтным предприятием на Среднем Урале, а также одним из лидеров отрасли в РФ. Предприятие разрабатывает летательные аппараты, авиадвигателей, производственные площадки по выпуску и испытанию воздушных судов.