Шойгу отметил уральский завод на совещании с генералами

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Уральский завод гражданской авиации. Екатеринбург
УЗГА считается крупнейшим авиастроительным и авиаремонтным предприятием на Среднем Урале Фото:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул важную роль «Уральского завода гражданской авиации» в импортозамещении. Именно это уральское предприятие поддерживается исправность парка тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 «Руслан». Об этом министр заявил в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.

«Эту задачу в интересах Минобороны решает акционерное общество УЗГА, успешно реализующее мероприятия по импортозамещению элементов двигателя украинского производства. На сегодня отремонтировано и поставлено в эксплуатацию 49 двигателей. Ремонт и модернизация позволит продлить срок эксплуатации самолетов Ан-124 с 20-ти до 45-ти лет», — отметил Шойгу.

«Уральский завод гражданской авиации» считается крупнейшим авиастроительным и авиаремонтным предприятием на Среднем Урале, а также одним из лидеров отрасли в РФ. Предприятие разрабатывает летательные аппараты, авиадвигателей, производственные площадки по выпуску и испытанию воздушных судов.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул важную роль «Уральского завода гражданской авиации» в импортозамещении. Именно это уральское предприятие поддерживается исправность парка тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 «Руслан». Об этом министр заявил в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил РФ. «Эту задачу в интересах Минобороны решает акционерное общество УЗГА, успешно реализующее мероприятия по импортозамещению элементов двигателя украинского производства. На сегодня отремонтировано и поставлено в эксплуатацию 49 двигателей. Ремонт и модернизация позволит продлить срок эксплуатации самолетов Ан-124 с 20-ти до 45-ти лет», — отметил Шойгу. «Уральский завод гражданской авиации» считается крупнейшим авиастроительным и авиаремонтным предприятием на Среднем Урале, а также одним из лидеров отрасли в РФ. Предприятие разрабатывает летательные аппараты, авиадвигателей, производственные площадки по выпуску и испытанию воздушных судов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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