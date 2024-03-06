Строитель Чусовского моста в Перми обжалует миллиардный иск

07 марта 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

Жалобу подал субподрядчик, который возводил мост Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Бывший строитель Чусовского моста ООО «Трест Запсибгидрострой» (ЗСГС) обжалует решение суда, согласно которому, компания должна выплатить АО «Стройтрансгаз» (СТГ) 6,2 млрд рублей. Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена. «Апелляционная жалоба ООО „Трест Запсибгидрострой“ к АО „Стройтрансгаз“ поступила в суд 5 марта. Дата рассмотрения пока не назначена», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на картотеку арбитражного суда. ЗСГС выполняло строительные работы по возведению Чусовского моста на субподряде у СТГ. Летом 2023 года компании разорвали трудовые отношения из-за внутренних разногласий. Впоследствии СТГ потребовало взыскать с ЗСГС 6,2 млрд рублей. Свой иск они подали в конце 2023 года.

Бывший строитель Чусовского моста ООО «Трест Запсибгидрострой» (ЗСГС) обжалует решение суда, согласно которому, компания должна выплатить АО «Стройтрансгаз» (СТГ) 6,2 млрд рублей. Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена. «Апелляционная жалоба ООО „Трест Запсибгидрострой“ к АО „Стройтрансгаз“ поступила в суд 5 марта. Дата рассмотрения пока не назначена», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на картотеку арбитражного суда. ЗСГС выполняло строительные работы по возведению Чусовского моста на субподряде у СТГ. Летом 2023 года компании разорвали трудовые отношения из-за внутренних разногласий. Впоследствии СТГ потребовало взыскать с ЗСГС 6,2 млрд рублей. Свой иск они подали в конце 2023 года.