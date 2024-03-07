Каждой девушке досталось по одной розе
Команда организаторов вечеринок «Стая» решила поздравить жительниц Екатеринбурга с наступающим 8 Марта. Видео с поздравлениями ребята предоставили URA.RU.
Молодые люди купили 1001 розу, чтобы подарить по одному цветку каждой представительнице женского пола. Акцию проводят на главной пешеходной улице Вайнера, она приурочена к мероприятию в честь Международного женского дня в клубе «Свобода».
Ранее в Екатеринбурге на гостинице «Исеть» появились необычные объявления. Прохожим предлагали забрать с собой цветы совершенно бесплатно. Как оказалось, такую социальную акцию запустили два ресторана.
Море цветов парни купили заранее
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