В центре Екатеринбурга девушкам раздают 1001 розу. Фото, видео

07 марта 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Каждой девушке досталось по одной розе Фото: Анна Майорова © URA.RU Команда организаторов вечеринок «Стая» решила поздравить жительниц Екатеринбурга с наступающим 8 Марта. Видео с поздравлениями ребята предоставили URA.RU. Молодые люди купили 1001 розу, чтобы подарить по одному цветку каждой представительнице женского пола. Акцию проводят на главной пешеходной улице Вайнера, она приурочена к мероприятию в честь Международного женского дня в клубе «Свобода». Ранее в Екатеринбурге на гостинице «Исеть» появились необычные объявления. Прохожим предлагали забрать с собой цветы совершенно бесплатно. Как оказалось, такую социальную акцию запустили два ресторана. Море цветов парни купили заранее Фото предоставлено командой «Стая»

Команда организаторов вечеринок «Стая» решила поздравить жительниц Екатеринбурга с наступающим 8 Марта. Видео с поздравлениями ребята предоставили URA.RU. Молодые люди купили 1001 розу, чтобы подарить по одному цветку каждой представительнице женского пола. Акцию проводят на главной пешеходной улице Вайнера, она приурочена к мероприятию в честь Международного женского дня в клубе «Свобода». Ранее в Екатеринбурге на гостинице «Исеть» появились необычные объявления. Прохожим предлагали забрать с собой цветы совершенно бесплатно. Как оказалось, такую социальную акцию запустили два ресторана.