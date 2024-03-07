В центре Екатеринбурга девушкам раздают 1001 розу. Фото, видео

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Цветочные магазины. Екатеринбург, розы, растение, букет, 8марта, цветы
Каждой девушке досталось по одной розе Фото:

Команда организаторов вечеринок «Стая» решила поздравить жительниц Екатеринбурга с наступающим 8 Марта. Видео с поздравлениями ребята предоставили URA.RU.

Молодые люди купили 1001 розу, чтобы подарить по одному цветку каждой представительнице женского пола. Акцию проводят на главной пешеходной улице Вайнера, она приурочена к мероприятию в честь Международного женского дня в клубе «Свобода».

Ранее в Екатеринбурге на гостинице «Исеть» появились необычные объявления. Прохожим предлагали забрать с собой цветы совершенно бесплатно. Как оказалось, такую социальную акцию запустили два ресторана.

Море цветов парни купили заранее
Море цветов парни купили заранее

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Команда организаторов вечеринок «Стая» решила поздравить жительниц Екатеринбурга с наступающим 8 Марта. Видео с поздравлениями ребята предоставили URA.RU. Молодые люди купили 1001 розу, чтобы подарить по одному цветку каждой представительнице женского пола. Акцию проводят на главной пешеходной улице Вайнера, она приурочена к мероприятию в честь Международного женского дня в клубе «Свобода». Ранее в Екатеринбурге на гостинице «Исеть» появились необычные объявления. Прохожим предлагали забрать с собой цветы совершенно бесплатно. Как оказалось, такую социальную акцию запустили два ресторана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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