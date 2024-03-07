Бастрыкин заинтересовался делом супругов, обвиненных в сожжении свердловчан

Александр Бастрыкин заслушает доклад об уголовном деле, в котором подсудимых оправдали Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования уголовного дела супругов Мельковых, которых суд признал не виновными в сожжении мужчин в Первоуральске (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Несмотря на собранную следствием доказательственную базу, судом на основании вердикта присяжных заседателей мужчине и женщине был оглашен оправдательный приговор. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о результатах расследования уголовного дела», — пишет telegram-канал «Следком».

По версии следствия, Иван и Вера Мельковы в ночь на 25 июля 2021 года подожгли двери квартиры, в которой ночевали двое мужчин (один из них был родственником Ивана). Когда квартира загорелась, то пара скрылась. Мужчины скончались от отравления угарным газом. Следствие считает, что супруги сделали это из-за личной неприязни.

Дело рассматривали в Свердловском областном суде Екатеринбурга. Сначала коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт паре, посчитав, что вина в убийстве не доказана. 6 марта судья оправдал Мельковых.