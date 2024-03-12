Что верующим категорически нельзя делать на Масленицу

Верующим на Масленице следует избегать фаер-шоу, имеющих языческий подтекст

В сжигании чучела на Масленицу присутствует языческий подтекст Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С 11 по 17 марта 2024 года в Православной церкви отмечается Сырная неделя, которая предшествует Великому посту — самому долгому и строгому посту церковного года. В народе эта неделя называется Масленицей. URA.RU рассказывает о том, что категорически нельзя делать верующим в этот период.

Отношение Церкви к Масленице

Масленица — праздник, который является народной традицией. Изначально на Руси приход весны и смена сезонов отмечались в День весеннего равноденствия. С появлением христианства Масленица была перенесена перед Великим постом и стала временем заговенья перед ним.

Время заговенья — это период перед началом Великого поста в Православной церкви. Оно приходится на последнюю неделю перед Великим постом и является временем подготовки души к посту и воздержанию. В этот период верующие обращают больше внимания на духовное преображение, молитву, покаяние и смирение.

Церковь призывает быть осторожными в отношении масленичных гуляний, помня, что в этом празднике присутствует след языческих традиций. Народные обычаи можно рассматривать просто как игру, без страшного или благостного смысла.

Грешно ли праздновать Масленицу православным

Масленицу можно отмечать, но нужно быть осторожным в выборе развлечений. Церковь предупреждает о наличии в этот праздник явных языческих традиций, таких как массовые драки. Потешные поединки, штурм снежных городков и фаер-шоу должны вызывать осторожность у верующих. Однако другие традиционные масленичные увеселения, как сжигание чучела, прыжки через костер, перетягивание каната и игры, не так критичны. Важно сохранять христианский смысл в народных традициях и быть доброжелательными и мирными.

Допустимо ли объедаться на Масленицу перед Великим постом

Важно помнить, что Масленица — это время перед Великим постом, когда разрешается наслаждаться вкусными блинами. Однако не следует переусердствовать в пище. Рекомендуется есть умеренно, чтобы избежать перепадов в питании при начале поста. Нужно иметь в виду, что на Масленице пища масленая, спокойная, она готовит организм к посту. Также важно отказаться от алкоголя во время празднования Масленицы. Священники советуют относиться к этому осторожно и соблюдать скромность.