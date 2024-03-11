Третий день Масленицы 2024 — Лакомка: почему нужно идти к теще и петь песни

Масленица — один из самых веселых праздников в славянской культуре, символизирующий прощание с зимой. В 2024 году Масленицу празднуют с 11 по 17 марта. Третий день Масленицы получил название Лакомка. Главная традиция этого дня — зять должен сходить к «теще на блины». Считалось, что чем сытнее теща кормит зятя, тем больше она его любит. URA.RU рассказывает, о приметах, поверьях, и о том, что категорически нельзя делать в среду на Масленицу.
Традиции и обычаи лакомки
Третий день Масленицы в одних регионах называли Лакомкой, в других — Скоромная середа или Смотрины. Третий день был последним днем в Узкой Масленице, дальше начиналась Широкая Масленица с шумными развлечениями и веселыми забавами.
В этот день люди продолжали ходить в гости к родным и друзьям, а хозяйки пекли блины и складывали их в ароматные башенки, которые были главным украшением стола. Главная традиция этого дня — зять должен был сходить к «теще на блины». Чем сытнее теща кормила зятя, тем больше она его любила, поэтому мужчины объедались до отвала в гостях у матерей своих жен.
Не было момента лучше для знакомства с будущей тещей. Поэтому на Лакомку часто устраивали смотрины. Отсюда и другое название дня — Смотрины.
Если день выдавался погожим, то многие выходили гулять после обеда. Время на свежем воздухе они проводили до темноты. Алкоголь наши предки, отмечая Масленицу, не употребляли, но с оговоркой.
Приметы и поверья
Считается, что если перед началом Масленицы стоит холодная и ненастная погода, то стоит ждать хорошего урожая. Если незамужняя девушка встретит на Масленицу подвыпившего человека, то ее ждет счастливый и долгий брак.
Другие приметы на Лакомку говорят, что если пошел снег, то ближайшей весной будут частые дожди. Морозный день в среду на Масленицу, тогда весну ждите холодной и поздней. Безветренный и теплый день обещает такую же весну — теплую и раннюю.
Что можно и нельзя делать в этот день
На Лакомку категорически нельзя грустить или унывать. Провожать зиму нужно радостно и расслаблено ожидать скорый приход тепла.
В этот день запрещается есть мясные блюда. Поэтому в последнюю неделю перед Великим постом верующие уже отказывались от мяса. Также на Лакомку запрещено употреблять алкоголь. Но на Руси это не касалось пива. Этот напиток в то время алкоголем не считался. Наоборот, мужчины в среду варили пиво и даже проводили соревнования пивоваров.
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