11 марта 2024

Третий день Масленицы 2024 — Лакомка: почему нужно идти к теще и петь песни

Лакомка на Масленицу: время есть тещины блины
© Служба новостей «URA.RU»
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Выпекание масленичных блинов. Москва, блины, посуда, выпечка, кухня, приготовление пищи
Главная традиция третьего дня Масленицы — сходить к теще на блины Фото:

Масленица — один из самых веселых праздников в славянской культуре, символизирующий прощание с зимой. В 2024 году Масленицу празднуют с 11 по 17 марта. Третий день Масленицы получил название Лакомка. Главная традиция этого дня — зять должен сходить к «теще на блины». Считалось, что чем сытнее теща кормит зятя, тем больше она его любит. URA.RU рассказывает, о приметах, поверьях, и о том, что категорически нельзя делать в среду на Масленицу.

Традиции и обычаи лакомки

Третий день Масленицы в одних регионах называли Лакомкой, в других — Скоромная середа или Смотрины. Третий день был последним днем в Узкой Масленице, дальше начиналась Широкая Масленица с шумными развлечениями и веселыми забавами.

В этот день люди продолжали ходить в гости к родным и друзьям, а хозяйки пекли блины и складывали их в ароматные башенки, которые были главным украшением стола. Главная традиция этого дня — зять должен был сходить к «теще на блины». Чем сытнее теща кормила зятя, тем больше она его любила, поэтому мужчины объедались до отвала в гостях у матерей своих жен.

Выпечка блинов в в техникуме индустрии питания и услуг "Кулинар". Екатеринбург
Чем сытнее теща кормила зятя блинами, тем больше она его любила
Фото:

Не было момента лучше для знакомства с будущей тещей. Поэтому на Лакомку часто устраивали смотрины. Отсюда и другое название дня — Смотрины.

Если день выдавался погожим, то многие выходили гулять после обеда. Время на свежем воздухе они проводили до темноты. Алкоголь наши предки, отмечая Масленицу, не употребляли, но с оговоркой.

Приметы и поверья

Считается, что если перед началом Масленицы стоит холодная и ненастная погода, то стоит ждать хорошего урожая. Если незамужняя девушка встретит на Масленицу подвыпившего человека, то ее ждет счастливый и долгий брак.

Другие приметы на Лакомку говорят, что если пошел снег, то ближайшей весной будут частые дожди. Морозный день в среду на Масленицу, тогда весну ждите холодной и поздней. Безветренный и теплый день обещает такую же весну — теплую и раннюю.

Масленица. Попытка испечь трехметровый блин. Ялуторовск. Тюменская область
Безветренный и теплый день обещает такую же весну — теплую и раннюю
Фото:

Что можно и нельзя делать в этот день

На Лакомку категорически нельзя грустить или унывать. Провожать зиму нужно радостно и расслаблено ожидать скорый приход тепла.

В этот день запрещается есть мясные блюда. Поэтому в последнюю неделю перед Великим постом верующие уже отказывались от мяса. Также на Лакомку запрещено употреблять алкоголь. Но на Руси это не касалось пива. Этот напиток в то время алкоголем не считался. Наоборот, мужчины в среду варили пиво и даже проводили соревнования пивоваров.

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Масленица — один из самых веселых праздников в славянской культуре, символизирующий прощание с зимой. В 2024 году Масленицу празднуют с 11 по 17 марта. Третий день Масленицы получил название Лакомка. Главная традиция этого дня — зять должен сходить к «теще на блины». Считалось, что чем сытнее теща кормит зятя, тем больше она его любит. URA.RU рассказывает, о приметах, поверьях, и о том, что категорически нельзя делать в среду на Масленицу. Третий день Масленицы в одних регионах называли Лакомкой, в других — Скоромная середа или Смотрины. Третий день был последним днем в Узкой Масленице, дальше начиналась Широкая Масленица с шумными развлечениями и веселыми забавами. В этот день люди продолжали ходить в гости к родным и друзьям, а хозяйки пекли блины и складывали их в ароматные башенки, которые были главным украшением стола. Главная традиция этого дня — зять должен был сходить к «теще на блины». Чем сытнее теща кормила зятя, тем больше она его любила, поэтому мужчины объедались до отвала в гостях у матерей своих жен. Не было момента лучше для знакомства с будущей тещей. Поэтому на Лакомку часто устраивали смотрины. Отсюда и другое название дня — Смотрины. Если день выдавался погожим, то многие выходили гулять после обеда. Время на свежем воздухе они проводили до темноты. Алкоголь наши предки, отмечая Масленицу, не употребляли, но с оговоркой. Считается, что если перед началом Масленицы стоит холодная и ненастная погода, то стоит ждать хорошего урожая. Если незамужняя девушка встретит на Масленицу подвыпившего человека, то ее ждет счастливый и долгий брак. Другие приметы на Лакомку говорят, что если пошел снег, то ближайшей весной будут частые дожди. Морозный день в среду на Масленицу, тогда весну ждите холодной и поздней. Безветренный и теплый день обещает такую же весну — теплую и раннюю. На Лакомку категорически нельзя грустить или унывать. Провожать зиму нужно радостно и расслаблено ожидать скорый приход тепла. В этот день запрещается есть мясные блюда. Поэтому в последнюю неделю перед Великим постом верующие уже отказывались от мяса. Также на Лакомку запрещено употреблять алкоголь. Но на Руси это не касалось пива. Этот напиток в то время алкоголем не считался. Наоборот, мужчины в среду варили пиво и даже проводили соревнования пивоваров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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