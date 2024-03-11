Челябинку отправили в колонию на 13 лет раньше положенного

Жительницу Южноуральска (Челябинская область), имеющую отсрочку от исполнения наказания, отправилась в колонию раньше на 13 лет. Как пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, несмотря на отсроченный приговор она продолжала заниматься противоправной деятельностью.
«Суд согласился с позицией прокурора, отменил отсрочку отбывания наказания и направил осужденную для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима сроком на три года. Она взята под стражу в зале суда», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Женщина была осуждена за хищение с банковской карты своей бабушки. По итогу ей назначили наказание в виде трех лет колонии, которое было отложено до достижения дочери малолетней дочери 14-летнего возраста.
Но после приговора женщина не встала на путь исправления: дважды привлекалась к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей в отношении своих троих детей, которых оставляла одних дома без присмотра. Также привлекалась к административной ответственности за употребление наркотических веществ.
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