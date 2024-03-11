11 марта 2024

Челябинку отправили в колонию на 13 лет раньше положенного

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинке отменили отсрочку от наказания за кражу Фото:

Жительницу Южноуральска (Челябинская область), имеющую отсрочку от исполнения наказания, отправилась в колонию раньше на 13 лет. Как пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, несмотря на отсроченный приговор она продолжала заниматься противоправной деятельностью.

«Суд согласился с позицией прокурора, отменил отсрочку отбывания наказания и направил осужденную для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима сроком на три года. Она взята под стражу в зале суда», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Женщина была осуждена за хищение с банковской карты своей бабушки. По итогу ей назначили наказание в виде трех лет колонии, которое было отложено до достижения дочери малолетней дочери 14-летнего возраста.

Но после приговора женщина не встала на путь исправления: дважды привлекалась к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей в отношении своих троих детей, которых оставляла одних дома без присмотра. Также привлекалась к административной ответственности за употребление наркотических веществ.

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Жительницу Южноуральска (Челябинская область), имеющую отсрочку от исполнения наказания, отправилась в колонию раньше на 13 лет. Как пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, несмотря на отсроченный приговор она продолжала заниматься противоправной деятельностью. «Суд согласился с позицией прокурора, отменил отсрочку отбывания наказания и направил осужденную для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима сроком на три года. Она взята под стражу в зале суда», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Женщина была осуждена за хищение с банковской карты своей бабушки. По итогу ей назначили наказание в виде трех лет колонии, которое было отложено до достижения дочери малолетней дочери 14-летнего возраста. Но после приговора женщина не встала на путь исправления: дважды привлекалась к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей в отношении своих троих детей, которых оставляла одних дома без присмотра. Также привлекалась к административной ответственности за употребление наркотических веществ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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