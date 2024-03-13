Путин поручил наращивать мощь в зоне СВО для минимизации потерь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Танковый биатлон. Чебаркульский военный полигон. Челябинская область, танкисты, армия, военные, оружие, война, учения, спецоперация, танковый биатлон, т72-3б, танк, боевое слаживание
РФ должна увеличить артиллерию, авиацию и бронетехнику в зоне СВО Фото:

Россия должна наращивать мощь и средства поражения в зоне спецоперации, чтобы минимизировать потери. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву.

«России для минимизации потерь в зоне спецоперации нужно наращивать количество и мощь средств поражения», — сказал Путин. Его слова приводит РИА Новости. По словам президента, нужно наращивать авиацию, наземные средства поражения, артиллерию и бронетехнику.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал ускорить поставки техники в зону СВО. А зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поручал оптимизировать расходы на вооружение.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия должна наращивать мощь и средства поражения в зоне спецоперации, чтобы минимизировать потери. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву. «России для минимизации потерь в зоне спецоперации нужно наращивать количество и мощь средств поражения», — сказал Путин. Его слова приводит РИА Новости. По словам президента, нужно наращивать авиацию, наземные средства поражения, артиллерию и бронетехнику. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал ускорить поставки техники в зону СВО. А зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поручал оптимизировать расходы на вооружение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...