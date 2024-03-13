Путин поручил наращивать мощь в зоне СВО для минимизации потерь

РФ должна увеличить артиллерию, авиацию и бронетехнику в зоне СВО
Россия должна наращивать мощь и средства поражения в зоне спецоперации, чтобы минимизировать потери. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву.
«России для минимизации потерь в зоне спецоперации нужно наращивать количество и мощь средств поражения», — сказал Путин. Его слова приводит РИА Новости. По словам президента, нужно наращивать авиацию, наземные средства поражения, артиллерию и бронетехнику.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал ускорить поставки техники в зону СВО. А зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поручал оптимизировать расходы на вооружение.
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