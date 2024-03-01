Медведев потребовал оптимизировать расходы на вооружение для СВО

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий, топ
Дмитрий Медведев отметил, что необходимо проанализировать структуру расходов на производство оружия Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В РФ необходимо оптимизировать структуры себестоимости вооружения, особенно востребованных средств поражения, используемых в ходе спецоперации (СВО). Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Нужно в сжатые сроки добиться оптимизации структуры себестоимости вооружения, особо востребованных средств поражения в ходе СВО», — заявил Медведев на заседании рабочей группы по обоснованности ценообразования продуктов военного назначения. Его слова передает РИА Новости. Медведев также указал на важность анализа структуры расходов на производство оружия и минимизации непроизводительных затрат.

Ранее Медведев призвал обеспечить ВС РФ новыми ракетами для систем ПВО. По его словам, по мере поставок Украине новых ударных вооружений расход зенитных управляемых ракет к системам ПВО в РФ будет увеличиваться.

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В РФ необходимо оптимизировать структуры себестоимости вооружения, особенно востребованных средств поражения, используемых в ходе спецоперации (СВО). Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Нужно в сжатые сроки добиться оптимизации структуры себестоимости вооружения, особо востребованных средств поражения в ходе СВО», — заявил Медведев на заседании рабочей группы по обоснованности ценообразования продуктов военного назначения. Его слова передает РИА Новости. Медведев также указал на важность анализа структуры расходов на производство оружия и минимизации непроизводительных затрат. Ранее Медведев призвал обеспечить ВС РФ новыми ракетами для систем ПВО. По его словам, по мере поставок Украине новых ударных вооружений расход зенитных управляемых ракет к системам ПВО в РФ будет увеличиваться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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