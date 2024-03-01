Медведев потребовал оптимизировать расходы на вооружение для СВО

В РФ необходимо оптимизировать структуры себестоимости вооружения, особенно востребованных средств поражения, используемых в ходе спецоперации (СВО). Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Нужно в сжатые сроки добиться оптимизации структуры себестоимости вооружения, особо востребованных средств поражения в ходе СВО», — заявил Медведев на заседании рабочей группы по обоснованности ценообразования продуктов военного назначения. Его слова передает РИА Новости. Медведев также указал на важность анализа структуры расходов на производство оружия и минимизации непроизводительных затрат.
Ранее Медведев призвал обеспечить ВС РФ новыми ракетами для систем ПВО. По его словам, по мере поставок Украине новых ударных вооружений расход зенитных управляемых ракет к системам ПВО в РФ будет увеличиваться.
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