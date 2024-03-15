Наблюдатель из Ганы оценил выборы по ДЭГ в Челябинский области

За выборами президента в Челябинской области наблюдают иностранцы

15 марта 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Наблюдатель из Ганы Джон Аггрэй положительно оценил опыт дистанционного электронного голосования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Наблюдатель из Ганы Джон Аггрэй оценил процесс выборов президента посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Челябинской области. По его словам, ДЭГ является положительной чертой голосования. «Я считаю, что это очень хороший знак, что Челябинская область — один из 29 регионов, которые имеют право участвовать в онлайн-голосовании. Это положительная черта. И я здесь в качестве наблюдателя. Буду следить, как успешно проходит процесс выборов», — передала слова наблюдателя переводчик. Выборы президенты России пройдут по всей стране в период с 15 по 17 марта. Для жителей доступно дистанционное голосование. Заявки для участия в ДЭГ принимались до 11 марта. В Челябинской области по состоянию на 12 часов дня таким образом проголосовало уже 43% из всех заявленных избирателей. URA.RU ведет прямую трансляцию с выборов президента в Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наблюдатель из Ганы Джон Аггрэй оценил процесс выборов президента посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Челябинской области. По его словам, ДЭГ является положительной чертой голосования. «Я считаю, что это очень хороший знак, что Челябинская область — один из 29 регионов, которые имеют право участвовать в онлайн-голосовании. Это положительная черта. И я здесь в качестве наблюдателя. Буду следить, как успешно проходит процесс выборов», — передала слова наблюдателя переводчик. Выборы президенты России пройдут по всей стране в период с 15 по 17 марта. Для жителей доступно дистанционное голосование. Заявки для участия в ДЭГ принимались до 11 марта. В Челябинской области по состоянию на 12 часов дня таким образом проголосовало уже 43% из всех заявленных избирателей. URA.RU ведет прямую трансляцию с выборов президента в Челябинской области