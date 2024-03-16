Для Челябинской области наступил решающий этап президентских выборов

В Челябинской области открылись избирательные участки

17 марта 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

В Челябинской области начался заключительный этап трехдневного голосования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Челябинской области 17 марта в 8:00 открылись избирательные участки. В регионе начался решающий день трехдневного голосования на выборах президента России. «Первый день выборов прошел без нарушений. Явка по итогам 16 марта составила 59,28% с учетом дистанционного электронного голосования», — сообщили URA.RU в избиркоме. Также 17 марта в Челябинской области продолжат подводить итоги викторин, на которых разыграют квартиры, автомобили и сотни ценных подарков. Обладателей подарков выберут в прямом эфире телеканала ОТВ. Время трансляций — с 10:30 до 12:30 и с 19:30 до 21:30. URA.RU следит за голосованием в онлайн-режиме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области 17 марта в 8:00 открылись избирательные участки. В регионе начался решающий день трехдневного голосования на выборах президента России. «Первый день выборов прошел без нарушений. Явка по итогам 16 марта составила 59,28% с учетом дистанционного электронного голосования», — сообщили URA.RU в избиркоме. Также 17 марта в Челябинской области продолжат подводить итоги викторин, на которых разыграют квартиры, автомобили и сотни ценных подарков. Обладателей подарков выберут в прямом эфире телеканала ОТВ. Время трансляций — с 10:30 до 12:30 и с 19:30 до 21:30. URA.RU следит за голосованием в онлайн-режиме.