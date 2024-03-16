16 марта 2024

Для Челябинской области наступил решающий этап президентских выборов

В Челябинской области открылись избирательные участки
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы2. Челябинск
В Челябинской области начался заключительный этап трехдневного голосования Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Челябинской области 17 марта в 8:00 открылись избирательные участки. В регионе начался решающий день трехдневного голосования на выборах президента России.

«Первый день выборов прошел без нарушений. Явка по итогам 16 марта составила 59,28% с учетом дистанционного электронного голосования», — сообщили URA.RU в избиркоме.

Также 17 марта в Челябинской области продолжат подводить итоги викторин, на которых разыграют квартиры, автомобили и сотни ценных подарков. Обладателей подарков выберут в прямом эфире телеканала ОТВ. Время трансляций — с 10:30 до 12:30 и с 19:30 до 21:30. URA.RU следит за голосованием в онлайн-режиме.

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В Челябинской области 17 марта в 8:00 открылись избирательные участки. В регионе начался решающий день трехдневного голосования на выборах президента России. «Первый день выборов прошел без нарушений. Явка по итогам 16 марта составила 59,28% с учетом дистанционного электронного голосования», — сообщили URA.RU в избиркоме. Также 17 марта в Челябинской области продолжат подводить итоги викторин, на которых разыграют квартиры, автомобили и сотни ценных подарков. Обладателей подарков выберут в прямом эфире телеканала ОТВ. Время трансляций — с 10:30 до 12:30 и с 19:30 до 21:30. URA.RU следит за голосованием в онлайн-режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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