Для Челябинской области наступил решающий этап президентских выборов

В Челябинской области 17 марта в 8:00 открылись избирательные участки. В регионе начался решающий день трехдневного голосования на выборах президента России.
«Первый день выборов прошел без нарушений. Явка по итогам 16 марта составила 59,28% с учетом дистанционного электронного голосования», — сообщили URA.RU в избиркоме.
Также 17 марта в Челябинской области продолжат подводить итоги викторин, на которых разыграют квартиры, автомобили и сотни ценных подарков. Обладателей подарков выберут в прямом эфире телеканала ОТВ. Время трансляций — с 10:30 до 12:30 и с 19:30 до 21:30. URA.RU следит за голосованием в онлайн-режиме.
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