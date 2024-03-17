Политика Памфилова: ЦИК готовился к президентским выборам с 2018 года 17 марта 2024 в 19:21 Размер текста - 17 + ЦИК готовился к выборам шесть лет, сообщила Элла Памфилова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году ЦИК начал подготовку к выборам президента в 2024 году сразу после подведения итогов президентской кампании 2018 года. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. «Подготовку к президентским выборам начали сразу после подведения итогов 2018 года. Все выборы на федеральном уровне требуют системного подхода», — сообщила Памфилова на брифинге. Трансляция ведется на сайте ЦИК. По ее словам, за эти годы избирательная система серьезно продвинулась в применение новых технологий. В этом году явка избирателей превысила 70%. Таким образом был побит рекорд 2018 года с 67,54%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ЦИК начал подготовку к выборам президента в 2024 году сразу после подведения итогов президентской кампании 2018 года. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. «Подготовку к президентским выборам начали сразу после подведения итогов 2018 года. Все выборы на федеральном уровне требуют системного подхода», — сообщила Памфилова на брифинге. Трансляция ведется на сайте ЦИК. По ее словам, за эти годы избирательная система серьезно продвинулась в применение новых технологий. В этом году явка избирателей превысила 70%. Таким образом был побит рекорд 2018 года с 67,54%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям