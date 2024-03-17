Памфилова: ЦИК готовился к президентским выборам с 2018 года

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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, памфилова элла
ЦИК готовился к выборам шесть лет, сообщила Элла Памфилова Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

ЦИК начал подготовку к выборам президента в 2024 году сразу после подведения итогов президентской кампании 2018 года. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Подготовку к президентским выборам начали сразу после подведения итогов 2018 года. Все выборы на федеральном уровне требуют системного подхода», — сообщила Памфилова на брифинге. Трансляция ведется на сайте ЦИК. По ее словам, за эти годы избирательная система серьезно продвинулась в применение новых технологий.

В этом году явка избирателей превысила 70%. Таким образом был побит рекорд 2018 года с 67,54%.

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ЦИК начал подготовку к выборам президента в 2024 году сразу после подведения итогов президентской кампании 2018 года. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. «Подготовку к президентским выборам начали сразу после подведения итогов 2018 года. Все выборы на федеральном уровне требуют системного подхода», — сообщила Памфилова на брифинге. Трансляция ведется на сайте ЦИК. По ее словам, за эти годы избирательная система серьезно продвинулась в применение новых технологий. В этом году явка избирателей превысила 70%. Таким образом был побит рекорд 2018 года с 67,54%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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