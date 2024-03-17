Памфилова: ЦИК готовился к президентским выборам с 2018 года

ЦИК начал подготовку к выборам президента в 2024 году сразу после подведения итогов президентской кампании 2018 года. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«Подготовку к президентским выборам начали сразу после подведения итогов 2018 года. Все выборы на федеральном уровне требуют системного подхода», — сообщила Памфилова на брифинге. Трансляция ведется на сайте ЦИК. По ее словам, за эти годы избирательная система серьезно продвинулась в применение новых технологий.
В этом году явка избирателей превысила 70%. Таким образом был побит рекорд 2018 года с 67,54%.
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