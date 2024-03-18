Бастрыкин взялся за дело ребенка, ударившегося током в Верхней Пышме

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку обстоятельств происшествия, в котором девочку ударило током после касания кнопки в лифте в Верхней Пышме (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении — о ее результатах», — сказано в сообщении.
Инцидент произошел 15 марта. Девочка коснулась кнопки лифта, после чего получила удар током и сильно заплакала. На пальце ребенка остался волдырь.
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