Бастрыкин взялся за дело ребенка, ударившегося током в Верхней Пышме

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин поручил Мирошниченко предоставить доклад о проверке Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку обстоятельств происшествия, в котором девочку ударило током после касания кнопки в лифте в Верхней Пышме (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении — о ее результатах», — сказано в сообщении.

Инцидент произошел 15 марта. Девочка коснулась кнопки лифта, после чего получила удар током и сильно заплакала. На пальце ребенка остался волдырь.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку обстоятельств происшествия, в котором девочку ударило током после касания кнопки в лифте в Верхней Пышме (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении — о ее результатах», — сказано в сообщении. Инцидент произошел 15 марта. Девочка коснулась кнопки лифта, после чего получила удар током и сильно заплакала. На пальце ребенка остался волдырь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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