19 марта 2024

На челябинской трассе внедорожник врезался в машину скорой помощи с пациентом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Челябинск, неотложка, медицина, скорая помощь
Автомобиль скорой помощь вез пациента в Челябинск Фото:

На 18 километре трассы Челябинск-Троицк водитель «Нивы» врезался в автомобиль скорой помощи. По данным URA.RU, в салоне находился пациент, пострадавший в ранее произошедшем ДТП. В пресс-службе ГИБДД по региону подтвердили факт аварии, отметив, что обошлось без пострадавших.

«Водитель „Нивы“ отвлекся от управления. И совершил столкновение с попутно движущемся впереди автомобилем скорой помощи. В результате ДТП никто не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

Инцидент произошел днем 19 марта. Сначала на трассе произошло столкновение фуры и «Газели». По данным URA.RU, пострадавшего в аварии водителя «Газели» повезли в больницу Челябинска. В этот момент внедорожник и въехал в автомобиль скорой помощи.

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На 18 километре трассы Челябинск-Троицк водитель «Нивы» врезался в автомобиль скорой помощи. По данным URA.RU, в салоне находился пациент, пострадавший в ранее произошедшем ДТП. В пресс-службе ГИБДД по региону подтвердили факт аварии, отметив, что обошлось без пострадавших. «Водитель „Нивы“ отвлекся от управления. И совершил столкновение с попутно движущемся впереди автомобилем скорой помощи. В результате ДТП никто не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. Инцидент произошел днем 19 марта. Сначала на трассе произошло столкновение фуры и «Газели». По данным URA.RU, пострадавшего в аварии водителя «Газели» повезли в больницу Челябинска. В этот момент внедорожник и въехал в автомобиль скорой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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