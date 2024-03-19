Происшествия ДТП На челябинской трассе внедорожник врезался в машину скорой помощи с пациентом. Видео 20 марта 2024 в 10:35 Размер текста - 17 + Автомобиль скорой помощь вез пациента в Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На 18 километре трассы Челябинск-Троицк водитель «Нивы» врезался в автомобиль скорой помощи. По данным URA.RU, в салоне находился пациент, пострадавший в ранее произошедшем ДТП. В пресс-службе ГИБДД по региону подтвердили факт аварии, отметив, что обошлось без пострадавших. «Водитель „Нивы“ отвлекся от управления. И совершил столкновение с попутно движущемся впереди автомобилем скорой помощи. В результате ДТП никто не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. Инцидент произошел днем 19 марта. Сначала на трассе произошло столкновение фуры и «Газели». По данным URA.RU, пострадавшего в аварии водителя «Газели» повезли в больницу Челябинска. В этот момент внедорожник и въехал в автомобиль скорой помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На 18 километре трассы Челябинск-Троицк водитель «Нивы» врезался в автомобиль скорой помощи. По данным URA.RU, в салоне находился пациент, пострадавший в ранее произошедшем ДТП. В пресс-службе ГИБДД по региону подтвердили факт аварии, отметив, что обошлось без пострадавших. «Водитель „Нивы“ отвлекся от управления. И совершил столкновение с попутно движущемся впереди автомобилем скорой помощи. В результате ДТП никто не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. Инцидент произошел днем 19 марта. Сначала на трассе произошло столкновение фуры и «Газели». По данным URA.RU, пострадавшего в аварии водителя «Газели» повезли в больницу Челябинска. В этот момент внедорожник и въехал в автомобиль скорой помощи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям