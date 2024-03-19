На 18 километре трассы Челябинск-Троицк водитель «Нивы» врезался в автомобиль скорой помощи. По данным URA.RU, в салоне находился пациент, пострадавший в ранее произошедшем ДТП. В пресс-службе ГИБДД по региону подтвердили факт аварии, отметив, что обошлось без пострадавших.
«Водитель „Нивы“ отвлекся от управления. И совершил столкновение с попутно движущемся впереди автомобилем скорой помощи. В результате ДТП никто не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.
Инцидент произошел днем 19 марта. Сначала на трассе произошло столкновение фуры и «Газели». По данным URA.RU, пострадавшего в аварии водителя «Газели» повезли в больницу Челябинска. В этот момент внедорожник и въехал в автомобиль скорой помощи.
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