19 марта 2024

Пермский ЧОП использовал фальшивый документ, чтобы выиграть миллионный контракт

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧОП пытался заключить контракт на охрану больницы с помощью фальшивых документов
ЧОП пытался заключить контракт на охрану больницы с помощью фальшивых документов Фото:

Региональное управление ФАС вынесло предупреждение охранному предприятию ООО «ЧОП «Атлант-Пермь», в действиях которого выявили признаки нарушения закона о конкуренции. Было установлено, что организация выиграла электронные торги, предоставив конкурсной комиссии фальшивые документы. Речь о контракте на охрану больницы на сумму более четырех миллионов рублей.

«Министерство закупок Пермского края провело конкурс на оказание услуг по охране ГБУЗ ПК «ГДКП № 1». Победителем было признано ООО «ЧОП «Атлант-Пермь», с которым был заключен договор на сумму свыше четырех миллионов рублей. Установлено, что данный ЧОП представил на конкурс в качестве подтверждения опыта оказания услуг фальшивый договор, чем ввел краевое минзакупок в заблуждение», — сообщило пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Проверку антимонопольное ведомство провело после жалобы охранной организации «Прометей». Она являлась конкурентом победителя торгов. По результатам ревизии УФАС вынесло ООО «ЧОП «Атлант-Пермь» предупреждение о необходимости прекратить недобросовестную конкуренцию до 25 марта 2024 года. Результаты электронных торгов отменил Арбитражный суд Пермского края.

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС уличило в недобросовестной конкуренции охранное предприятие «СВОТ». Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что этот ЧОП распространял недостоверную информацию среди клиентов своих конкурентов.

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Региональное управление ФАС вынесло предупреждение охранному предприятию ООО «ЧОП «Атлант-Пермь», в действиях которого выявили признаки нарушения закона о конкуренции. Было установлено, что организация выиграла электронные торги, предоставив конкурсной комиссии фальшивые документы. Речь о контракте на охрану больницы на сумму более четырех миллионов рублей. «Министерство закупок Пермского края провело конкурс на оказание услуг по охране ГБУЗ ПК «ГДКП № 1». Победителем было признано ООО «ЧОП «Атлант-Пермь», с которым был заключен договор на сумму свыше четырех миллионов рублей. Установлено, что данный ЧОП представил на конкурс в качестве подтверждения опыта оказания услуг фальшивый договор, чем ввел краевое минзакупок в заблуждение», — сообщило пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Проверку антимонопольное ведомство провело после жалобы охранной организации «Прометей». Она являлась конкурентом победителя торгов. По результатам ревизии УФАС вынесло ООО «ЧОП «Атлант-Пермь» предупреждение о необходимости прекратить недобросовестную конкуренцию до 25 марта 2024 года. Результаты электронных торгов отменил Арбитражный суд Пермского края. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС уличило в недобросовестной конкуренции охранное предприятие «СВОТ». Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что этот ЧОП распространял недостоверную информацию среди клиентов своих конкурентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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