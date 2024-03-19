Пермский ЧОП использовал фальшивый документ, чтобы выиграть миллионный контракт

Региональное управление ФАС вынесло предупреждение охранному предприятию ООО «ЧОП «Атлант-Пермь», в действиях которого выявили признаки нарушения закона о конкуренции. Было установлено, что организация выиграла электронные торги, предоставив конкурсной комиссии фальшивые документы. Речь о контракте на охрану больницы на сумму более четырех миллионов рублей.
«Министерство закупок Пермского края провело конкурс на оказание услуг по охране ГБУЗ ПК «ГДКП № 1». Победителем было признано ООО «ЧОП «Атлант-Пермь», с которым был заключен договор на сумму свыше четырех миллионов рублей. Установлено, что данный ЧОП представил на конкурс в качестве подтверждения опыта оказания услуг фальшивый договор, чем ввел краевое минзакупок в заблуждение», — сообщило пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Проверку антимонопольное ведомство провело после жалобы охранной организации «Прометей». Она являлась конкурентом победителя торгов. По результатам ревизии УФАС вынесло ООО «ЧОП «Атлант-Пермь» предупреждение о необходимости прекратить недобросовестную конкуренцию до 25 марта 2024 года. Результаты электронных торгов отменил Арбитражный суд Пермского края.
Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС уличило в недобросовестной конкуренции охранное предприятие «СВОТ». Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что этот ЧОП распространял недостоверную информацию среди клиентов своих конкурентов.
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