В Екатеринбурге лед упал с крыши на автомобиль Infiniti. О происшествии сообщил прохожий по имени Михаил, который сам едва избежал травмы при сходе льда и снега.
«С крыши покатилась ледышка. Прямо по проводам соседнего здания. Чуть на голову не упало, но „Финик“ спас», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург» со ссылкой на очевидца.
По словам Михаила, иномарка получила повреждения. От удара помяло крышу Infiniti, которую хозяин предусмотрительно поставил подальше от крыши, но лед сумел долететь, скатившись по проводам.
Ранее в центре Екатеринбурга на улице Вайнера глыба льда упала на мужчину. Пострадавшего увезли в травматологическое отделение больницы №24. Сотрудники прокуратуры проверят управляющую компанию «Народная», возле дома которой глыба льда упала на екатеринбуржца.
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