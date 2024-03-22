ФСБ задержала семерых террористов в Москве

ФСБ задержала преступную группировку в Москве
Семерых жителей Москвы задержали сотрудники ФСБ РФ. Задержанные являлись сторонниками террористической проукраинской организации и планировали ряд насильственных акций.
«ФСБ задержала семерых жителей Москвы, являющихся сторонниками признанной в РФ террористической украинской организации «Русский добровольческий корпус», — сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ. Известно, что москвичи планировали организовать группировку для проведения противоправных акций в стране.
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