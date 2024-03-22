ФСБ задержала семерых террористов в Москве

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Пушкинские чтения у Храма на крови. Екатеринбург, фсб, шеврон, федеральная служба безопасности
ФСБ задержала преступную группировку в Москве Фото:

Семерых жителей Москвы задержали сотрудники ФСБ РФ. Задержанные являлись сторонниками террористической проукраинской организации и планировали ряд насильственных акций.

«ФСБ задержала семерых жителей Москвы, являющихся сторонниками признанной в РФ террористической украинской организации «Русский добровольческий корпус», — сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ. Известно, что москвичи планировали организовать группировку для проведения противоправных акций в стране.

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Семерых жителей Москвы задержали сотрудники ФСБ РФ. Задержанные являлись сторонниками террористической проукраинской организации и планировали ряд насильственных акций. «ФСБ задержала семерых жителей Москвы, являющихся сторонниками признанной в РФ террористической украинской организации «Русский добровольческий корпус», — сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ. Известно, что москвичи планировали организовать группировку для проведения противоправных акций в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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