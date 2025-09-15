Дрон ВСУ атаковал членов УИК во время выборов в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал автомобиль с членами участковой избирательной комиссии в приграничном районе Белгородской области во время проведения выборов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, машина была уничтожена, но пострадавших нет.
«У нас есть комиссии, которые подвергались атакам. У нас был автомобиль, который уничтожен, на котором передвигались члены комиссии. У нас были обстрелы участковых избирательной комиссии. Слава Богу, что нет жертв», — заявил Гладков на оперативном совещании правительства. Его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что несмотря на непростую обстановку, выборы в регионе прошли организованно. По его словам, досрочное голосование позволило снизить нагрузку на избирательные участки в основные дни и обеспечить безопасность граждан. Он также выразил благодарность членам избирательных комиссий за работу в сложных условиях.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что 14 сентября три избирательных участка в Белгородской и Брянской областях подверглись атакам беспилотников ВСУ. Тогда все избиратели и члены комиссий были оперативно эвакуированы в резервные помещения для обеспечения их безопасности. Система быстрой эвакуации позволила избежать жертв и продолжить избирательный процесс.
С 12 по 14 сентября состоялись прямые выборы губернаторов в 20 регионах, выборы депутатов региональных парламентов — в 11 субъектах и депутатов городских советов — в 25 административных центрах. Всего было проведено около пяти тысяч избирательных кампаний в 81 регионе страны.
