В Пермском крае власти сообщили о смерти экс-депутата

В Пермском крае ушел из жизни бывший депутат Земского собрания Ильинского муниципального района Александр Федосеев. Последнее время он занимался фермерством, сообщили в местной администрации.
«21 марта 2024 года ушел из жизни глава крестьянско-фермерского хозяйства Федосеев Александр Александрович. Он принимал активное участие в общественной и политической жизни района, являясь депутатом Земского Собрания Ильинского муниципального района 5 и 6 созывов с 2009 года по 2017 год», — говорится на странице администрации Ильинского округа в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с Федосеевым состоится 24 марта в Чермозе. Администрация Ильинского выражает близким свои соболезнования.
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