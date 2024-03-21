21 марта 2024

В Пермском крае власти сообщили о смерти экс-депутата

Умер экс-депутат Ильинского района Пермского края Александр Федосеев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
Ильинский округ прощается с Александром Федосеевым Фото:

В Пермском крае ушел из жизни бывший депутат Земского собрания Ильинского муниципального района Александр Федосеев. Последнее время он занимался фермерством, сообщили в местной администрации.

«21 марта 2024 года ушел из жизни глава крестьянско-фермерского хозяйства Федосеев Александр Александрович. Он принимал активное участие в общественной и политической жизни района, являясь депутатом Земского Собрания Ильинского муниципального района 5 и 6 созывов с 2009 года по 2017 год», — говорится на странице администрации Ильинского округа в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с Федосеевым состоится 24 марта в Чермозе. Администрация Ильинского выражает близким свои соболезнования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае ушел из жизни бывший депутат Земского собрания Ильинского муниципального района Александр Федосеев. Последнее время он занимался фермерством, сообщили в местной администрации. «21 марта 2024 года ушел из жизни глава крестьянско-фермерского хозяйства Федосеев Александр Александрович. Он принимал активное участие в общественной и политической жизни района, являясь депутатом Земского Собрания Ильинского муниципального района 5 и 6 созывов с 2009 года по 2017 год», — говорится на странице администрации Ильинского округа в соцсети «ВКонтакте». Прощание с Федосеевым состоится 24 марта в Чермозе. Администрация Ильинского выражает близким свои соболезнования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...