Общество В Пермском крае власти сообщили о смерти экс-депутата Умер экс-депутат Ильинского района Пермского края Александр Федосеев 22 марта 2024 в 13:54 Размер текста - 17 + Ильинский округ прощается с Александром Федосеевым Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Пермском крае ушел из жизни бывший депутат Земского собрания Ильинского муниципального района Александр Федосеев. Последнее время он занимался фермерством, сообщили в местной администрации. «21 марта 2024 года ушел из жизни глава крестьянско-фермерского хозяйства Федосеев Александр Александрович. Он принимал активное участие в общественной и политической жизни района, являясь депутатом Земского Собрания Ильинского муниципального района 5 и 6 созывов с 2009 года по 2017 год», — говорится на странице администрации Ильинского округа в соцсети «ВКонтакте». Прощание с Федосеевым состоится 24 марта в Чермозе. Администрация Ильинского выражает близким свои соболезнования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Пермском крае ушел из жизни бывший депутат Земского собрания Ильинского муниципального района Александр Федосеев. Последнее время он занимался фермерством, сообщили в местной администрации. «21 марта 2024 года ушел из жизни глава крестьянско-фермерского хозяйства Федосеев Александр Александрович. Он принимал активное участие в общественной и политической жизни района, являясь депутатом Земского Собрания Ильинского муниципального района 5 и 6 созывов с 2009 года по 2017 год», — говорится на странице администрации Ильинского округа в соцсети «ВКонтакте». Прощание с Федосеевым состоится 24 марта в Чермозе. Администрация Ильинского выражает близким свои соболезнования. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям