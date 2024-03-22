Военкоры опубликовали кадры с крушением вертолета ВСУ в Херсонской области. Видео

22 марта 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

Украинский Ми-8 при подлете к российским позициям подвергается ракетному удару, передают военкоры Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские солдаты попытались на вертолете Ми-8 проникнуть на территорию Херсонской области, однако не смогли преодолеть российскую систему ПВО. Командир экипажа погиб на месте, остальные двое получили ранения. Соответствующее видео опубликовали российские СМИ со ссылкой на военкоров. На кадрах видно, как украинский вертолет при подлете к российским позициям подвергается ракетному удару. Видео опубликовала «Российская газета». Далее видно, как полыхает вертолет ВСУ. Отмечается, что кадры были сделаны еще в прошлом году. По информации авторов, из трех членов экипажа один скончался, а двое получили ранения. Херсонская область в настоящий момент разделена Днепром. Правый берег находится под контролем Украины. Российские ополченцы, проживающие на территории области, пытаются помешать украинским солдатам. Губернатор региона Владимир Сальдо рассказал о дерзкой диверсии, которое гражданское ополчение устроили в рядах ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские солдаты попытались на вертолете Ми-8 проникнуть на территорию Херсонской области, однако не смогли преодолеть российскую систему ПВО. Командир экипажа погиб на месте, остальные двое получили ранения. Соответствующее видео опубликовали российские СМИ со ссылкой на военкоров. На кадрах видно, как украинский вертолет при подлете к российским позициям подвергается ракетному удару. Видео опубликовала «Российская газета». Далее видно, как полыхает вертолет ВСУ. Отмечается, что кадры были сделаны еще в прошлом году. По информации авторов, из трех членов экипажа один скончался, а двое получили ранения. Херсонская область в настоящий момент разделена Днепром. Правый берег находится под контролем Украины. Российские ополченцы, проживающие на территории области, пытаются помешать украинским солдатам. Губернатор региона Владимир Сальдо рассказал о дерзкой диверсии, которое гражданское ополчение устроили в рядах ВСУ.