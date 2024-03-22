Сальдо: в Херсонской области ополчение РФ устроило дерзкую диверсию в рядах ВСУ. Видео

22 марта 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Гражданские через «волонтеров» передали украинским солдатам заминированные окопные свечи, рассказал Владимир Сальдо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Херсонской области организовали диверсию в рядах украинских солдатам на правом берегу Днепра. Бойцам через «волонтеров» передали заминированные окопные свечи. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Херсонское подполье провело небольшую, но дерзкую диверсию на оккупированном правобережье. С помощью изящной комбинации через так называемых „николаевских волонтеров“ украинских боевиков на передовой снабдили заминированными окопными свечами», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале, прикрепив соответствующее видео. Он добавил, что ущерб в данном конкретном случае не важен. Данная диверсия в первую очередь дает украинским солдатам понять, что для них не будет безопасности, пока они находятся на территории области. В настоящий момент российские солдаты находятся на левом берегу Днепра. По обратную сторону находятся украинские силы. На днях Сальдо рассказывал, что российские солдаты совершили «дерзкий рейд» на правый берег, уничтожив позиции противника в количестве 30 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Херсонской области организовали диверсию в рядах украинских солдатам на правом берегу Днепра. Бойцам через «волонтеров» передали заминированные окопные свечи. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Херсонское подполье провело небольшую, но дерзкую диверсию на оккупированном правобережье. С помощью изящной комбинации через так называемых „николаевских волонтеров“ украинских боевиков на передовой снабдили заминированными окопными свечами», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале, прикрепив соответствующее видео. Он добавил, что ущерб в данном конкретном случае не важен. Данная диверсия в первую очередь дает украинским солдатам понять, что для них не будет безопасности, пока они находятся на территории области. В настоящий момент российские солдаты находятся на левом берегу Днепра. По обратную сторону находятся украинские силы. На днях Сальдо рассказывал, что российские солдаты совершили «дерзкий рейд» на правый берег, уничтожив позиции противника в количестве 30 человек.