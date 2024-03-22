Фирма-банкрот Дубровских повторно выиграла суд у бывшего директора

Челябинский суд оставил решение о взыскании 39,6 млн рублей с Алексея Павлюка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске оставил в силе решение о взыскании 39,6 млн рублей с ООО «Финансово-промышленные консультанты» Алексея Павлюка по иску фирмы-банкрота «Монтажник» семьи экс-губернатора Бориса Дубровского. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. Сам Павлюк ранее руководил «Монтажником».

«Определение Арбитражного суда Челябинской области оставить без изменения. Апелляционную жалобу конкурсного управляющего ООО „Финансово-промышленные консультанты“ Падалицы Анны Васильевны — без удовлетворения», — говорится в решении суда.

Павлюк был менеджером Дубровских на протяжении нескольких лет. Он представлял интересы ЗАО «Инвестиционная группа „РВМ Капитал“», связанной с Дубровскими, и некоторое время руководил ПО «Монтажник». Летом 2020 года «Монтажник» признали банкротом. В июле 2021 года Павлюка задержали, ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и растрате средств «Монтажника». Суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима, он отбывает наказание в одной из ИК Копейска.

Павлюк уже находился в СИЗО, когда его самого признали банкротом. Также обанкрочена его московская фирма «Финансово-промышленные консультанты». Конкурсный управляющий «Монтажника» выявила ряд сделок, по которым деньги из фирмы Дубровских, более 39 млн рублей, уходили в фирму Павлюка. По требованию конкурсного управляющего «Монтажника» Елены Соломки, суд постановил вернуть эти средства «Монтажнику». Конкурсный управляющий ООО «Финансово-промышленные консультанты» Падалица это решение оспорила.

Борис Дубровский также признан банкротом из-за долгов «Монтажнику». Обанкрочен и его сын Александр. Дубровские со СМИ не общаются и комментариев не дают.