Разорившаяся фирма челябинского экс-губернатора отсудила 39 млн рублей у бывшего директора

ПО «Монтажник» отсудил у экс-директора 39 млн рублей

Бывшая компания семьи экс-губернатора Дубровского получит от фирмы своего директора 39 миллионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший актив семьи экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, компания ПО «Монтажник», получит 39,6 млн рублей от ООО «Финансово-промышленные консультанты» Алексея Павлюка. Как следует из сообщения конкурсного управляющего «Монтажника» Елены Соломки, средства взыскиваются после признания сделки между компаниями недействительной. Павлюк до ареста и приговора являлся директором актива губернаторской семьи.

«Суд определил признать недействительными договоры, заключенные между АО „ПО Монтажник“ и ООО „Финансово-промышленные консультанты“. Применить последствия недействительности сделок», — говорится в сообщении Соломки на сайте «Федресурс».

Сделки были заключены в августе 2018 года. Согласно решению суда, оговоренные в них услуги фактически были оказаны на значительно меньшую сумму — 690,4 тысячи рублей. В апреле суд уже выносил аналогичное решение. Согласно документу, ПО «Монтажник» перечислил 7,15 млн рублей средств в пользу предпринимателя Марины Челомбиевой по обязательствам ООО «Финансово-промышленные консультанты». При этом взыскана только часть средств в сумме 4,55 мн рублей.

Согласно данным СБИС, «Финансово-промышленные консультанты» зарегистрированы в Москве. Единственным владельцем является Павлюк, осужденный в декабре 2022 года за мошенничество по четырем статьям УК РФ. Как установил суд, топ-менеджер заключал заведомо невыгодные для «Монтажника» контракты, отвлекая на них средства компании. Акционерное общество Павлюк возглавлял с октября 2019 по ноябрь 2020 года, а до этого представлял интересы ЗАО «Инвестиционная группа „РВМ Капитал“», связанного с семьей экс-губернатора.

ПО «Монтажник» Дубровские приобрели в 2017 году. В сентябре 2020 года фирму признали банкротом, в этот момент Дубровский уже ушел с поста главы региона.